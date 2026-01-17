Finalmente, el Concejo aprobó la emergencia económica municipal

Luego de dos intentos fallidos y una negociación a contrarreloj, el Concejo Deliberante de Caleta Olivia aprobó este viernes por mayoría la emergencia económica, administrativa y financiera municipal.

La citada emergencia financiera tendrá vigencia por un año, tal como lo solicitó el Ejecutivo Municipal mediante decreto firmado por el intendente Pablo Carrizo.

La aprobación de la ordenanza se concretó en sesión extraordinaria virtual este viernes tras lograrse el quórum necesario luego de que miércoles y jueves no pudiera tratarse el tema por ausencias clave en el recinto.

Vale recordar que el miércoles, ningún concejal se presentó a la sesión convocada para tratar el decreto original enviado por el Ejecutivo.

En ese contexto, desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMCO), junto al concejal opositor Carlos Aparicio, se reclamaron modificaciones puntuales al texto.

El Ejecutivo respondió enviando un decreto corregido, incorporando los cambios solicitados.

Sin embargo, el jueves volvió a frustrarse la sesión extraordinaria ya que en esa ocasión no dieron quórum los concejales Iris Casas, Carlos Aparicio y Juan Curallán, presentándose únicamente Ariel Farías y el presidente del cuerpo, Facundo Belarde.

Finalmente, recién este viernes se logró destrabar el escenario político y hubo quórum, aprobándose la emergencia económica con los votos de Belarde, Farías y Casas, en tanto que Aparicio y Curallán, votaron en contra.

De esta manera, el Departamento Ejecutivo a queda autorizado a aplicar las siguientes disposiciones:

-Adoptar medidas que garanticen el funcionamiento de los servicios municipales.

-Dejar sin efecto instrumentos legales, contratos o disposiciones que puedan comprometer el erario o el patrimonio municipal vigentes al 31 de diciembre de 2025.

-Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar desafectaciones presupuestarias y reordenamientos administrativos.

-Finalizar, desde el 31 de diciembre de 2025, adscripciones y préstamos de personal fuera del ámbito municipal, salvo excepciones justificadas.

-Suspender por un año el ingreso de personal, con excepciones puntuales definidas por decreto.