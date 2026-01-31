Florencia Famoso busca dar el salto definitivo en su carrera deportiva

La gimnasta comodorense está en tratativas para irse a Buenos Aires y entrenar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

La campeona argentina y subcampeona sudamericana de gimnasia trampolín en tumbling nivel A, Florencia Famoso, está en tratativas para emigrar a Buenos Aires y entrenar en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

La atleta comodorense se reunió con Hernán Martínez, el titular del Ente Comodoro Deportes, buscando el apoyo necesario, con la idea de entrenar, terminar el profesorado de educación física y dar el salto definitivo a nivel internacional.

Luego de la reunión expresó algunos conceptos. “El año pasado logramos el segundo puesto en el campeonato sudamericano. Tuvimos el nacional aquí en Comodoro Rivadavia, quedé primera, este año estará el Campeonato Mundial, posiblemente en España, se calcula que sería en septiembre o bien en octubre, además del Sudamericano en septiembre que será en Brasil, pero todavía no tenemos fechas confirmadas”.

“Ahora, todavía no empezamos con la pretemporada por el tema de las Colonias de Verano, pero apenas termine empezamos con la pretemporada. Nuestra escuela es Municipal y está en el Club Huergo a cargo de Evangelina Mora. Nosotros entrenamos martes y jueves, de dos a tres horas por ahí. Y todo lo que es equipo se entrena toda la semana”, sostuvo Florencia Famoso (20).

La gimnasta comodorense se especializa en tumbling y minitramp. “El tumbling es como una alfombra larga y tenes que hacer ocho elementos. Y en minitramp, solamente tiene la primera punta caída, tenes que hacer solo tres elementos. Son dos series y si pasas al final se repiten otras dos series con diferente ejecución”, dice Famoso.

La actividad se divide por edades y por niveles. “Sí, se divide por edades y por niveles de competencia. Nivel D, C y B son los más bajos, y nivel A y A1, son los más altos. Yo soy nivel A”, dice la también campeona nacional de tumbling y subcampeona sudamericana 2025 (Cochabamba, Bolivia). También en el 2024 logró un similar segundo puesto en Colombia.

“Ahora estoy queriendo radicarme para entrenar y estudiar en Buenos Aires, pero primero tengo que cerrar algunas situaciones. La idea es ir a entrenar allá, pero seguir compitiendo para la Federación, me propusieron ir al CeNARD. Si es por mí, me iría ahora en febrero para empezar pretemporada junto con ellos, pero si no se puede, sería a mitad del año o bien ahora en marzo”, dice Florencia Famoso quien necesitará el aval federativo para poder seguir creciendo en su deporte, integrando la Selección argentina y lograr sumar puntos rumbo al Mundial.

Como siempre el Estado municipal mediante Comodoro Deportes ayudará en todo lo que sea posible en este sueño deportivo y profesional.