Florencia Peña y la sexualidad de su hijo Juan: “Creo que es gay”

Hace un mes, justo antes de las elecciones generales, Florencia Peña y su hijo Juan Otero fueron noticia. Es que el adolescente llevó a cabo uno de sus sueños: disfrutar de una mega fiesta de 15 años como suelen hacer las chicas, y su madre no dudó en llevar adelante su deseo, algo que hace desde que es muy niño.

Con muy pocos años, Juan, uno de los hijos que Flor Peña tuvo con el músico Mariano Otero (el mayor, Toto, tiene 20 y es de muy bajo perfil), ya mostraba su libertad y su madre jamás escondió los detalles que la hacían pensar, cuando el nene apenas tenía cuatro años, que iba a ser gay, algo que contó en TV.

Su hijo nunca tuvo problemas con esa exposición y así quedó demostrado en su fiesta de 15, con los medios presentes y ganando las tapas de las revistas con sus looks y lo que se vivió esa noche. “Es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años pero aprendimos a vivir con eso y es algo que nos resbala porque no lo compartimos”, expresó el adolescente.

La primera vez que Florencia Peña habló públicamente de los gustos de su hijo fue en 2013, en una entrevista en el programa AM, de Telefe. Aquella vez contó que el pequeño, de cuatro años, "ve películas de Barbie, juega con las Barbies por suerte. Todavía no me pidió la torta de Barbie pero estamos cerca, estamos negociando".

Sin censura, entre risas, Flor Peña dijo que jugaba a ser peluquero con las muñecas. "El otro día se las escondimos y al rato me dijo: 'Ma, ¡no sabés lo que pasó! Encontré las Barbies'", relató. Y con esa evidencia, aventuró: "Creo que mi hijo es gay".

Cuando le plantearon la posibilidad de que le gusten las muñecas por ser "mujeriego", ella lo descartó. "Me tira más la homosexualidad. Es una sensación, una intuición de madre, pero como soy abierta, no me importa. Que el nene sea lo que quiera", resaltó.

Cuando Juan Otero tenía ocho años, Flor Peña (embarazada de cuatro meses de Felipe, fruto de su matrimonio con el abogado salteño Ramiro Ponce de León), en una entrevista con la revista Caras contó que hijo mayor le escapa a las cámaras y no soporta que la gente le pida fotos en la calle. Lo contrario de Juan, que ya pintaba para artista desde muy pequeño.

"Los padres no podemos obstruir cosas que son así. A él le gusta mucho el rosa, los colores fuertes y a veces se viste con colores que para mí son incombinables. En algunas ocasiones veo hasta ridículo lo que se pone, pero tiene mucha personalidad para llevarlo", explicó Florencia Peña.

"Siempre me roba cosas del placard, entro a su cuarto y está lleno de cosas mías. Se pone unas pulseras negras con tachas con las que se hace collares y de más chico me robaba un clutch dorado que usaba de cartuchera en el colegio. Usa mis carteras, las que son tipo bandoleras y a veces me saca zapatos", comentó.

Pese a ser diferente a la mayoría de sus compañeros del colegio, Florencia Peña aseguró que Juan Otero jamás sufrió bullying y que el nene no permite que nadie le diga nada. “Me enseña todos los días”, aseveró la actriz, quien resaltó siempre la libertad con la que crecieron sus tres hijos varones.

"Yo no sé qué es lo que él va a elegir con su sexualidad el día de mañana pero no es algo que me desvele o me importe. Lo que él haga o deje de hacer lo va a decidir él y si yo estoy de acuerdo o no es problema mío. Yo estoy para acompañarlo", admitió Flor Peña, quien tiene una excelente relación con su ex, Mariano Otero, hoy en pareja con su colega Rosario Ortega.

"A Juan le gusta mucho el color rosa sin ninguna connotación sexual en eso. Es un color que le gusta y me dice: 'Mamá, ¿cuál es el problema de que me guste el rosa o que tenga una tablet con una funda de ese color? Si yo no le hago mal a nadie, ¿hay algún problema?'. Y ahí es cuando pienso, tiene 8 años y me está hablando de libertad a mí", cerró.