Derrotó 80-79 a Quimsa de Santiago del Estero para dejar la serie final 2-0 de la Liga Nacional y con todas las chances de definir en casa. Anyelo Cisneros marcó el doble del triunfo a 2’4” del final.

Gimnasia volvió a ganar y está a dos pasos del título

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó este lunes a Quimsa de Santiago del Estero por 80-79, para dejar la serie final 2-0 y quedar a dos pasos de coronarse en la Liga Nacional de Básquet.

Un doble del venezolano Anyelo Cisneros a 2 segundos, 4 décimas para el final, luego de una tremenda corrida de Martiniano Dato, le permitió al equipo de Pablo Favarel quedarse también con el segundo punto y con todas las ilusiones de definir el título en casa.

El partido, que se jugó en el estadio Ciudad, fue arbitrado por Fabricio Vito, Oscar Brítez y Alejandro Zanabone, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 22-15, 44-34 y 61-62.

Pese a haber estado 16 puntos abajo (42-26 a 3’26” para el final del segundo cuarto), Gimnasia nunca bajó los brazos y a base de garra, corazón, temperamento y una mejor defensa, logró dar vuelta la historia cuando se terminaba el tercer cuarto (61-62), gracias a un triple de Kenneth Horton.

En Gimnasia, se destacó el alero Dato, quien fue el goleador de su equipo con 17 puntos, 3 recuperos, 3 asistencias y 2 rebotes. También fueron importantes los aportes de Cisneros (15 tantos, 9 rebotes y 3 asistencias), mientras que el chileno Sebastián Carrasco, otra vez de gran partido, también aportó 15 unidades y tuvo dos pases gol.

También fue clave el aporte de Horton, con 11 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, mientras que el pívot Bryan Carabalí anotó 5 tantos, bajó 7 rebotes y metió 3 tapas.

Por el lado de “La Fusión”, a quien Gimnasia le volvió a bajar el goleo, su mejor vía ofensiva fue el escolta Brandon Robinson, máximo anotador del juego con 23 puntos, escoltado por Tyren Johnson con 15 puntos, 6 rebotes y una tapa, mientras que 11 aportó el base Diego Figueredo con 5 rebotes y 6 pases gol.

De esa manera, Gimnasia volvió a ganar, se puso 2-0 en la final y su sueño, como hace 20 años, podría hacerse realidad si es que logra ganar este jueves cuando se dispute el tercer partido y el sábado con el cuarto, en un Socios Fundadores donde no entrará un alfiler.

…………….

Síntesis – Juego 2

Quimsa 79 / Gimnasia 80

Quimsa (22+22+17+18): Diego Figueredo 11, Brandon Robinson 23, Leonardo Lema 7, Tyren Johnson 15 y Jerome Meyinsse 0 (fi); Diego Colomb 0, Sammie Freeman 12, Sebastián Orresta 6 y Matías Solanas 5. DT: Lucas Victoriano.

Gimnasia (15+19+28+18): Emiliano Toretta 7, Federico Grun 2, Martiniano Dato 17, Anyelo Cisneros 15 y Bryan Carabalí 5 (fi); Marcos Chacón 5, Carlos Rivero 0, Kenneth Horton 11, Sebastián Carrasco 15 y Mauro Cosolito 3. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 22-15, 44-34 y 61-62.

Arbitros: Fabricio Vito, Oscar Brítez y Alejandro Zanabone.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

Serie: Gimnasia 2-0.

…………….

Calendario de las Finales

Juego 3 | Jueves 11/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 4 | Sábado 13/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 5* | Miércoles 17/6 | 22:10 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 6* | Sábado 20/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 7* | Martes 22/6 | 21:00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

*En caso de ser necesario.