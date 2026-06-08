Robo y violenta pelea en una calle del barrio Abásolo

Un hombre denunció que el agresor le había robado una bolsa con prendas de vestir y lo persiguió hasta alcanzarlo.

Un hombre fue detenido este lunes por la tarde luego de protagonizar una pelea en la vía pública que se originó tras un presunto robo ocurrido en el barrio Máximo Abásolo.

El hecho se registró alrededor de las 18:50, cuando personal de la Comisaría Seccional Séptima recibió el aviso de un testigo que alertó sobre una riña en la intersección de las calles José Ignacio Rucci y Pieragnoli.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre con manchas de sangre en el rostro y en su vestimenta, quien tenía una piedra en sus manos y la arrojaba contra otra persona.

Tras intervenir y separar a los involucrados, los policías identificaron a ambas partes. La víctima relató que mientras caminaba por la calle Rucci fue interceptada por un sujeto que le sustrajo una bolsa con prendas de vestir y escapó por Pieragnoli en dirección norte.

Según su testimonio, inició una persecución que culminó en una pelea entre ambos en la rotonda ubicada en Huergo y Pieragnoli.

Ante la situación, los efectivos detuvieron al presunto autor del hecho, identificado como Damián M., quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.