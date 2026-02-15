Francisco Cerúndolo es campeón por primera vez del Argentina Open

El porteño derrotó en la final al italiano Luciano Darderi por 6-4 y 6-2 en la final del torneo que se jugó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El argentino Francisco Cerúndolo se consagró este domingo campeón por primera vez del Argentina Open al vencer en la final al italiano Luciano Darderi por 6-4 y 6-2, en la final que se disputó en Buenos Aires.

Fue una emoción mayúscula para Cerúndolo, que vivió toda su vida a menos de diez cuadras del Buenos Aires Lawn Tennis, y por fin pudo quedarse con su torneo más deseado, y el primero en casa en su tercera final de Buenos Aires tras las de 2021 (perdió con Schwartzman) y 2025 (cayó con Fonseca), para convertirse en el séptimo campeón local en la historia de este evento.

El partido favoreció al potente argentino casi desde el inicio, con un quiebre a su favor en el tercer juego. No obstante, con la cancha bien lenta tras una lluvia matinal en Buenos Aires y la lógica tensión, tuvo que levantar dos puntos de quiebre para confirmar la rotura de saque al juego siguiente, en un game de dieciocho puntos.

A partir de allí, Cerúndolo mantuvo el pulso, y logró cortar los intercambios desde la base con múltiples drop shots, para no dejarlo hacer pie al italiano y tomando siempre la iniciativa. Solo en la primera manga firmó 16 tiros ganadores.

Un quiebre en el juego inicial l dio a Cerúndolo algo más de tranquilidad, para, un rato después, sellar la victoria tras una hora y 36 minutos de juego, con su winner No. 25 del partido. Cerúndolo consigue así cuarto título del ATP Tour (4-3) y el primero desde Umag 2024.

"Está es mi casa y siempre fue mi sueño ganar acá. Estoy feliz de haber podido ganar este torneo. Este torneo es para todo el público, ¡lo logramos!", dijo un efusivo Cerúndolo. "Había ganado torneos afuera, con cinco personas alentándome, pero ganar con toda mi gente acá, con todo el público, es algo único", definió.