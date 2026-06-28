Franco Colapinto avanzó un lugar y terminó 15º en Austria

El piloto argentino, con Alpine, sufrió un problema de potencia en la largada que lo hizo caer hasta el 19º lugar, pero luego se recuperó. El GP de Fórmula 1 lo ganó George Russell (Mercedes).

El argentino Franco Colapinto, que largó desde la 16º ubicación, avanzó un lugar y finalizó este domingo en el 15º puesto durante el Gran Premio de Austria, que la Fórmula 1 desarrolló en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, correspondiente a la 8ª fecha del Campeonato Mundial.

El triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes Benz), que se impuso tras una definición ajustada y cruzó la bandera a cuadros con apenas 1,6 segundos de ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que debió defender hasta el cierre su segundo lugar ante la presión del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Más atrás, el australiano Oscar Piastri (McLaren) terminó cuarto y el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) completó el quinto puesto. El top 10 lo cerraron Isack Hadjar, Lando Norris, Charles Leclerc, Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Para Colapinto, la carrera en Austria representaba una nueva chance para seguir sumando experiencia y consolidarse en la máxima categoría, donde cada fin de semana es una prueba de fuego. Aunque esta vez no pudo sumar unidades, su presencia sigue generando expectativa entre los fanáticos argentinos, que siguen de cerca cada paso de una de las grandes apuestas del automovilismo nacional.

Con la temporada avanzando y varias fechas por delante, el piloto buscará revancha en la próxima cita del calendario -el 5 de julio con el GP de Gran Bretaña en el circuito de Silvertone-, con la ilusión intacta de volver a meterse en la pelea grande.

La tabla de posiciones en el campeonato de pilotos le sigue perteneciendo a Antonelli, el piloto italiano de 19 años que lidera con 40 puntos de ventaja sobre George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari) está tercero.

Por su parte, el piralense Franco Colapinto se ubica en el 12º lugar con 16 unidades.