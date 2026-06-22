Franco Moroncini hizo podio en el Sudamericano de Karate

Logró el subcampeonato con Argentina en kumite por equipos, en el 34º Campeonato que se realizó en Colombia. Por su parte, Victoria Gallardo tuvo un gran debut en el plano internacional.

Intensas jornadas se vivieron en Cartagena, Colombia, donde la élite del karate del continente se dio cita para desarrollar el XXXIV Campeonato Sudamericano, certamen organizado por la Confederación Sudamericana y fiscalizado por la WKF (Word Karate Federation), ente oficial rector del karate en el mundo.

Chubut estuvo presente con Victoria Gallardo (cadetes +61kg.) y Franco Moroncini (under 21 -75kg.), quienes integran la selección nacional y son competidores que pertenecen a la Federación Chubutense de Karate-Do Deportivo.

En el caso de Franco, se quedó en 2° ronda de eliminación y cayó 2 a 1 con el campeón panamericano de Brasil.

Sin embargo, el karateka se tomó revancha competitiva en kumite por equipos, donde fue elegido -pese a su corta edad- para integrar el equipo titular de la Selección Argentina. En esa categoría obtuvo el subcampeonato, ya que eliminaron a Perú y Chile pero perdieron en la final frente a Colombia.

En cuanto a la actuación de Victoria, estuvo más que a nivel con su debut internacional, quedando en ronda de eliminación (7 a 6) contra una representante de Chile.

“Todo lo que se refiere a una participación en el circuito internacional de competencia es sumamente positivo, desde el entrenamiento previo una semana junto al resto del seleccionado, hasta compartir evento y categoría con los mejores competidores de otros países”, expresó Daniel Moroncini (Federación Chubutense de Karate).

En ese sentido, agradeció “el apoyo y confianza del equipo de Comodoro Deportes, de su presidente Hernán Martínez, y de Chubut Deportes, hacia nuestra Federación Provincial y competidores”.