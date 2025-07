Franco Moroncini: "se dio lo que tanto venía buscando"

Franco Moroncini (17 años) logró hace poco más de una semana el Campeonato Sudamericano de Karate en categoría Juvenil en el certamen internacional llevado a cabo en el gimnasio del Complejo Multiuso Geraldo Magalhães (Geraldão) de la ciudad de Recife (Brasil), venciendo a competidores de Colombia, Ecuador y Brasil.

Volvió a Comodoro la semana pasada este lunes se reunió con el presidente del Ente deportivo, profesor Hernán Martínez, para manifestar y compartir su satisfacción por el título internacional logrado en Brasil.

“Una experiencia muy linda. Se dio lo que tanto venía buscando hace ya varios años. Un trabajo muy fuerte, con un proceso muy grande detrás. Un equipo que trabajó durante muchos años así que feliz que se esté dando ahora, y por el momento que estoy viviendo”, comentó Franco Moroncini.

“El año pasado se realizó este mismo Sudamericano en Bolivia, me tocó contra el campeón de la categoría. Un ecuatoriano, me tocó perder. Este año me lo tomé como mi revancha, así se dio. Contento por eso, fueron cuatro combates. El primer combate contra Ecuador, el segundo contra Colombia y los últimos dos contra Brasil. La semi la gané 1-0 y la final la gané 6-0”, relató el joven de 17 años.

“Un ambiente terrible, ellos eran locales, Brasil como anfitrión. Era la hinchada en contra, como 200 brasileros cantando en contra, pero no me pesó nada. Dejé el 100%, tenía la cabeza enfocada en mi trabajo. Así que creo que el trabajo se dio por mi cabeza y lo fuerte que soy mentalmente”, expresó.

Moroncini ya desde el viernes entrena nuevamente en el Departamento Metodológico de Comodoro Deportes, a las órdenes del preparador físico Carlos Grünewald, porque ya tiene en la mira una nueva cita internacional: la Liga Mundial Juvenil en México.

“Ya había que volver a la rutina. Me di unos días de descanso con la familia para festejar. Ya dimos vuelta la cabeza, ahora cambiar el foco en lo que se viene que es México dentro de dos semanas. Una Liga Mundial en Monterrey, así que ahí estaré compitiendo. Será una experiencia nueva, linda, ya que es una Liga Mundial y vienen competidores de todo el mundo. Contento por la experiencia que se viene y a disfrutarla”, cerró el flamante campeón sudamericano.