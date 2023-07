"Fue una desgracia": habló el dueño de los dogos que mataron a una chica de 15 años

Una adolescente de 15 años murió tras ser atacada por dos dogos mientras paseaba a su perro en el barrio Estación Flores de Córdoba.

El dueño de los animales, José Nieto, quedó imputado por homicidio y lesiones culposas, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Tras el hecho, el hombre expresó: "Pido mil perdones a la familia. No fue mi intención. Nosotros no nos movemos de acá, justo nos fuimos de viaje y pasó lo que pasó. No puedo decir más nada porque no estuve".

"Soy el más dolido por lo que sucedió, porque perdió la vida una chica, no sé qué puede sentir la familia, le pido mil perdones", reiteró.

Sobre el incidente, no supo explicar cómo se escaparon ni tampoco por qué los animales agredieron a la adolescente: "No sé por qué se escaparon, porque no estuve. En otro momento sí, pero en esta no".

Además, añadió: "Entiendo que fue una desgracia. La Justicia ya se está haciendo cargo".

"A mi familia le duele como le duele a la familia de Trinidad, porque se perdió una vida", finalizó en su breve declaración.

Los dogos atacaron a la adolescente a la que le causaron la muerte y también le provocaron heridas a un hombre de 40 años.

De acuerdo con medios locales, Nieto habría sido denunciado en varias ocasiones previas por la peligrosidad de esos perros.

Ayer la Policía allanó su vivienda. Los agentes habrían buscado a los canes, pero se sabe que fueron ultimados por otro vecino el domingo. También se presume que investigaban si tenía otros animales.

Cómo fueron los hechos

Este brutal ataque sucedió el domingo al mediodía cuando Trinidad caminaba por la calle junto a su perro y fue atacada por los dos dogos que salieron de una vivienda y comenzaron a morderla.

A pesar de los reiterados gritos de desesperación de la adolescente, los animales le mordieron la cara y el cuello.

Después de un tiempo los vecinos del lugar lograron que los perros la suelten y en ese contexto un hombre también resultó herido.

Aunque la situación parecía estar controlada, de un momento a otro los dogos corrieron hasta la casa de un vecino que, para defender a su familia, sacó una cuchilla y los asesinó a puñaladas.

La menor atacada por los perros de raza dogo argentino fue llevada al Hospital de Urgencias, donde fue intervenida, aunque más tarde se confirmó su muerte.

Los médicos que la atendieron indicaron que Trinidad sufrió lesiones en su rostro, cabeza y cuello y que tenía las arterias perforadas.

"Llegó al hospital luego de haber sufrido dos paros cardiorrespiratorios", contó su tía.

A pesar de que fue operada de urgencia este lunes por la madrugada se confirmó que falleció producto de las lesiones.

Vecinos señalaron a una pareja como la dueña de los perros y señalaron que la misma se encontraba de vacaciones y que en ese momento se encontraba al cuidado de su hija.

De todos modos, manifestaron que ya habían tenido entre seis y siete incidentes de características similares con los dogos y "nadie hizo nada".

El vecino que mató a los dogos a cuchillazos cuando ingresaron a su casa dijo: "Era el perro o mi familia, sabía que debía defenderlos. Ese fue el coraje".

"Hacé de cuenta que estaba viendo ´Masacre en Texas´. A media cuadra había niños jugando y si estos perros seguían de largo, hubiera sido una noticia terrible", agregó Maximiliano Tarufo.