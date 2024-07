Furia defendió a Javier Milei y se comparó con él

Juliana 'Furia' Scaglione vuelve a situarse en el centro de todas las miradas por un particular comentario que hizo. La exparticipante de Gran Hermano es una vez más noticia, en esta oportunidad luego de defender la gestión del presidente Javier Milei en el streaming de Alex Caniggia.

Cabe destacar que hace unos días se lanzó Carajo, un nuevo canal de streaming que tiene dentro de sus figuras al hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Este jueves de la noche, Furia fue invitada al programa del influencer y sus comentarios no pasaron desapercibidos.

Si bien es cierto que la doble de riesgo defendió la gestión del actual presidente de la Argentina en más de una oportunidad desde que salió del reality, ahora subió la vara tras compararse con el libertario y confesar qué fue lo que le había llamado la atención de él.

Rodeado por una gigantografía de Donald Trump, Elon Musk y con un cuadro de Milei de fondo, Caniggia recibió a su flamante invitada con una introducción fiel a su estilo: “Hoy está conmigo, porque yo traigo a la número one, no voy a traer una barat”.

En medio de la nota, a la estratega de GH le preguntaron por la anterior gestión de Alberto Fernández y respondió: “La verdad es que yo no puedo decir nada porque yo no lo voté. Yo entré a Gran Hermano porque estaba viviendo en condiciones, que tal vez todos los argentinos estábamos viendo así, muy apretadas. Entonces yo quería ganarme el premio para tener una mejor calidad de vida, pero yo no fui por la fama, fui por la plata”.

Entonces apareció Milei, con un detalle en particular que sorprendió a Furia: “Cuando me entero que el país iba a tener un cambio, y que iba a entrar el Peluca, yo dije bueno, no hay mucho para elegir, pero este muchacho está “En las votaciones tuvo que poner en las mesas gente de él para que no le caguen los votos. O sea, hubo un montón de quilombo externo. O también ahora con el tema de la comida, me parece que no lo están dejando laburar, están aumentando los precios, la gente se va enojar con el Presidente y me parece que no se tiene que enojar con él. Lo tiene que hacer con los que crean la materia prima y que le están poniendo un parate al chabón”, agregó la exjugadora.

Antes de cerrar, Furia comparó la situación del político con lo que ella vivió en Gran Hermano: “Lo que noto es que lo están trabando bastante, que le están haciendo una campaña en su contra muy zarpada y es muy parecido a lo que me pasaba a mí en el juego. Es muy parecido, son estrategias para poder bajar a alguien y lo que yo le digo a él, si es que me está escuchando, es que motivate, porque no estás solo gritando y que esté gritando me dice algo”.