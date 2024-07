Furia explicó por qué finalizó su contrato con Telefe

Tras su salida de Gran Hermano (Telefe), Furia se vio envuelta en una serie de escándalos que abarcaban desde cruces con sus excompañeros hasta la posibilidad de denunciar a muchos de sus fans. Ante ese panorama, en los últimos días había trascendido el rumor de que la doble de riesgo había finalizado su vínculo con Telefe. Así que la joven decidió poner fin a las especulaciones y hablar ante sus fans en un vivo de TikTok.

“La noticia fue spoileada hace unos días, la verdad es que Telefe y yo rescindimos contrato. No estamos más juntos. Tengo libertad absoluta ahora”, comenzó diciendo Juliana Scaglione ante la mirada de sus seguidores. Luego, Furia detalló el conflicto y se mostró agradecida con algunos de los trabajadores del canal, quienes le dieron la oportunidad de entrar al reality: “Recién vengo de firmar. Gracias a toda la gente que hay en Telefe que me apoyó un montón. Quiero darles las gracias porque hay mucha gente linda. Soy libre. Es decir que ya no tienen mi derecho de imagen, ni nada por el estilo. Ha sido explotado durante varios meses por lo cual yo no pido nada, ellos tampoco me piden nada a mí”.

Acto seguido, Juliana continuó explicando cómo quedó su relación con el canal tras esta decisión. “Terminamos de buena manera, nos queremos mucho”, agregó. “Por el momento, y esto es público, no le doy la visibilidad a ningún canal más que a mí misma. Esto significa que tampoco con Kuarzo. Ambos nos queremos mucho, esto es muy fuerte y por eso yo les pido a ustedes (los fanáticos) que no hablen mal de mi potrero. Yo tampoco lo voy a hacer porque es donde me encontraron, yo hice un casting. A mí me encuentra Kuarzo y me abre las puertas a Gran Hermano”, pidió en medio de su vivo.

A pesar de la decisión tomada por ambas partes, la exparticipante del reality se mostró con sentimientos ambivalentes por el final del vínculo contractual. “Yo estoy muy feliz por el proyecto. Obviamente me acongoja porque se terminó. Sé que hay mucha bronca de por medio por el tema de la palabra ‘fraude’, entonces vamos a empezar a ser políticamente correctos. De Gran Hermano no se habla más, de Telefe, tampoco. Y si se habla va a ser en buenos términos. Siempre me van a ver hablando bien”, explicó.

Por último, Juliana se refirió a cómo se sintió en el programa y aclaró todo el panorama: “Yo me enamoré del formato, del programa, de vivir en esa casa, de un montón de cosas, me enamoré de ustedes. Para mí también es duro terminar con algo. No es que me echaron, si esto fue un común acuerdo”.

Días atrás, la joven cruzó a Gastón Trezeguet, el panelista que defendió sus actitudes y su juego adentro de la casa. Mientras ambos estaban haciendo un video en vivo a través de TikTok, fue Juliana quien insultó a Trezeguet luego de que él le ofreciera trabajar en su programa de streaming. Debido a su enojo, la doble de riesgo abandonó la transmisión y lo dejó solo.

Furia Increpo A Gaston Trezeguet, Lo Insulto Y Se Fue Del Vivo “Sos Un Careta” (Video: TikTok)

“Dale, hacete el boludo, dale”, le dijo Furia al panelista cuando él le decía que no comprendía su malestar. “A mí me decían que como la gente no entendía el juego, porque era la primera edición, entonces me odiaban. Eso me dijeron”, respondió Trezeguet sobre la razón por la que fue tan querido y tan odiado al mismo tiempo, y le quitó responsabilidad a la producción del reality. Todo en contraste a Juliana, quien afirmó que los realizadores del programa tenían la culpa, y también habló de fraude.

Así fue como la mediática arremetió sin filtro: “No, me parece que tendrías que haber ganado. Como yo, que salí primera, me pusieron sexta porque tienen ego y vos saliste cuarto (en realidad salió tercero) y agachaste la cabeza simplemente por laburo. Nada más. Cosa que yo no voy a hacer, porque yo no le chupo la pi... a nadie”, lanzó enfurecida.

Sorprendido por las declaraciones de Juliana y sin ganas de entrar en disputa, Trezeguet intentó interpretar las palabras de Scaglione. “Ah, entiendo lo que decís. Que ganaste y te bajaron a propósito”, comentó él. Ella le aclaró: “Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el bolu…”, le reprochó.

