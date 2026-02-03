Fusión JK vuelve a escena y promete hacer vibrar la noche comodorense

El dúo que marcó una etapa regresa el sábado 28 de febrero, de la mano de Severus Producciones. Canciones que quedaron en la memoria colectiva, sorpresas en vivo y una noche pensada para bailar de principio a fin.

Después de varios años de caminos separados, Fusión JK (Javier Curna y Kevin Villagra) confirma su esperado regreso a los escenarios. El reencuentro será el sábado 28 de febrero en Sótano Pub, con apertura de puertas a las 23:00, en una noche que se anuncia intensa, extensa y cargada de emociones.

El dúo, recordado por sus versiones y temas propios que aún circulan en plataformas digitales y en su CD virtual, adelantó que ese material seguirá siendo parte central del show. “Esas canciones nos dieron todo y siempre van a estar”, remarca Javier Curna en comunicación con El Patagónico, aunque también dejan abierta la puerta a novedades que podrían sorprender al público durante la presentación.

imagen

La expectativa no es casual. Fusión JK logró, desde sus inicios, una conexión particular con la gente, aun sin responder al formato clásico de banda. “El apoyo del público desde el comienzo generó una química muy fuerte. Ese cariño mutuo es algo que tenemos muchas ganas de volver a sentir”, señala Javier sobre un proyecto que dejó huella en la escena local.

El regreso también tiene un fuerte componente emocional. Volver a compartir escenario significa, para el dúo, “un nuevo comienzo, con ideas renovadas y proyectos por delante”. En ese marco, destacan el valor artístico del reencuentro: “Kevin es un gran artista de la ciudad y es un placer poder compartir esto con él otra vez”.

Durante el tiempo en que Fusión JK estuvo en pausa, la música nunca quedó de lado. Hubo escenarios recorridos, participaciones como invitado y una presencia constante en distintos espacios culturales, especialmente en el Draw, un lugar que describen como propio, casi como estar en casa.

imagen

El reencuentro se dio de manera espontánea, casi fortuita, en una noche cualquiera. Entre charlas y recuerdos surgió la idea de volver, que finalmente tomó forma gracias a la gestión de Severus Producciones, responsable de concretar la fecha y el lugar del regreso.

Para ese sábado, el público puede esperar un show fiel al espíritu de Fusión JK: baile, emoción, artistas invitados, shows previos y algunas sorpresas. “Es una noche muy completa, arranca temprano a full y termina de la misma manera. La energía va a ser clave”, anticipa Javier.

Las entradas anticipadas ya están disponibles y pueden adquirirse a través de los teléfonos 2974349709, 2974314824 y 2974613482.