Galarza reafirmó compromiso de transparencia y responsabilidad

El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, dejó inaugurado el martes el Periodo Institucional 2026.

Lo hizo en un acto celebrado en el auditorio comunal que estuvo colmado de vecinos y autoridades de otras localidades y del gobierno provincial.

El jefe comunal pronunció un encendido discurso con matices de profunda reflexión en torno a la difícil situación económica y social que afronta todo el país, lo cual motiva a diseñar estrategias de gestión, pero garantizando los derechos y necesidades de toda la comunidad.

El acto contó con la presencia de una delegación de funcionarios de la municipalidad de Caleta Olivia encabezados por el jefe de gabinete, Mariano Mazzaglia y la presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui.

En tanto, el gobierno provincial estuvo representado por Nicolás Vaca, subsecretario de control operativo de la Cuenca del Golfo San Jorge que depende del Ministerio de Energía y por la Directora de Escuelas Regional Norte, Magdalena Paredes, asistiendo también la diputada por pueblo de Caleta Olivia y Cañadón Seco, Patricia Urrutia.

En ese marco se describieron las inversiones previstas para este año por cada una de las áreas de gestión, en el marco de un trabajo interinstitucional y articulado.

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ASUMIR DESAFIOS

Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal dijo que la apertura de un nuevo año institucional en la Capital del Petróleo Santacruceño, se enmarca en “la responsabilidad histórica que este tiempo nos exige”, lo que infiere “hablar con la verdad y, asumir los desafíos”.

Contextualizando sus dichos, sostuvo que “la Argentina atraviesa una crisis profunda, consecuencia de políticas nacionales que no contemplan las realidades del interior de nuestra Patria y que han impactado de manera directa en el empleo, el poder adquisitivo, la actividad económica y la vida cotidiana de nuestras familias”.

Consecuentemente, destacó que “resulta imprescindible trabajar con el gobierno provincial, con nuestras localidades vecinas, con las instituciones públicas, con los organismos empresariales y sobre todo con la ciudadanía de Cañadón Seco, con el objetivo de fortalecernos unos con otros, entendiendo que en momentos de crisis la única salida es la unidad, la responsabilidad política y la construcción colectiva de soluciones”.

Tras ello subrayó que “defender nuestros recursos y sostener una mirada federal y proteger el desarrollo de nuestras comunidades requiere de un Estado presente y de dirigentes dispuestos a trabajar en con conjunto dejando de lado los intereses individuales”.

Más adelante puso de relieve que el plan de gestión que se presentaba, englobando a cada una de las áreas de la comuna, surgió del trabajo de todo el equipo de gobierno en base a los recursos disponibles y de las prioridades que impone el contexto socio económico complejo, por lo cual cada peso del presupuesto será administrado “con un criterio de gasto austero, eficiente y socialmente justo”.

Finamente, resaltó que Cañadón Seco tiene historia, tiene identidad y tiene un pueblo que nunca se rinde. Con unidad, trabajo y esperanza, vamos a transformar la crisis en una oportunidad para consolidar un proyecto colectivo que nos contenga a todos y todas”.