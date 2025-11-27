El “Bordó” derrotó a Náutico Rada Tilly 84-70, mientras que el “Verdolaga” superó a la CAI 91-70 por el torneo Clausura de básquet.

Ganaron La Fede y Petroquímica en categoría Primera Masculino

Se disputó este miércoles una nueva fecha de la fase regular correspondiente al torneo Clausura 2025 de básquet de Primera división de la rama masculina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En ese contexto, el líder La Fede Deportiva derrotó de local a Náutico Rada Tilly 84-70 y se afianza en la punta del campeonato.

En el “Bordó”, los destacados fueron Emanuel Ferreyra (15 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos), Luis Alderete (13 tantos, 4 rebotes, 2 pases gol y una tapa), y los internos Ezequiel Bidondo (14 unidades y una tapa) y David Fric (12 puntos y 7 rebotes).

En el “Aurinegro”, su goleador fue el base Gino Lorelli (14 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias), seguido de Mirko Hadzic (12 tantos) y Franco Varone (11 unidades, 2 asistencias y una tapa).

Por su parte, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, el escolta Petroquímica se fue con un claro triunfo de 91-70 sobre el dueño de casa.

En el equipo de Kilómetro 8, los destacados fueron Germán Azcurra, quien fue el goleador del partido con 21 puntos, 5 rebotes 5 asistencias y 3 recuperos. Mientras que Tobías Fernández lo escoltó con 14 tantos y 5 rebotes.

En el “Azzurro”, los mejores fueron Ariel Zárate (14 puntos) y Adrián Rayan (10 unidades).

Cabe destacar que además también se jugaron partidos de las categorías formativas, entre el último martes y este miércoles, destacando que la acción continuará el viernes con partidos de la rama femenina.

Náutico “Amarillo” recibirá a Gimnasia en U-15 y Primera, mientras que en el Socios, Escuela Municipal Pueyrredón jugará con Gimnasia en Mayores.

Panorama

MARTES 25

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Blanco" 48 / La Fede Deportiva "Bordó" 55 (U17).

MIERCOLES 26

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Negro" 27 / La Fede Deportiva 63 (U-15 Femenino).

- Náutico Rada Tilly "Negro" 25 / La Fede Deportiva 44 (U-17 Femenino).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Blanco" 26 / La Fede Deportiva "Bordó” 122 (U-13).

- Gimnasia "Blanco" 43 / La Fede Deportiva "Bordó" 85 (U-15).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 70 / Petroquímica 91 (Primera Masculino).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 84 / Náutico Rada Tilly 70 (Primera Masculino).

VIERNES 28

En Náutico Rada Tilly

20:00 U-15 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Marcia Carrizo.

21:30 Primera Femenino: Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza, Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.

En el Socios Fundadores

21:00 Primera Femenino: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia y Esgrima (*). Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

(*) Planilla oficial de la ACRB.