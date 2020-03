Gaudio: "soy consciente que será difícil y vamos a sufrir"

Gastón Gaudio, capitán del equipo argentino de la Copa Davis, contó cuáles son las dificultades que tiene el conjunto albiceleste en el enfrentamiento contra Colombia por un lugar en la Fase Final del torneo.

“Yo soy consciente que mañana será difícil y la vamos a sufrir. La circunstancia de estar jugando a la altura, con estas pelotas y de visitante son particularidades. Además también tenemos las ausencias de Diego Schwartzman, Guido Pella y Juan Martín Del Potro. Son factores que preocupan y no es lo mejor para competir”, afirmó el ex tenista.

El seleccionado argentino jugará hoy a partir de las 18 en Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar y con pelotas despresurizadas. Dos complicaciones que los tenistas de nuestro país deberán saber sortear para lograr el boleto que los lleve a las finales. “Es difícil explicar qué es lo que pasa para la gente que no juega al tenis. La pelota no se puede controlar y no tenés las condiciones con las que jugaste durante toda tu vida”, explicó Gaudio.

Por su parte, Juan Ignacio Lóndero es el tenista mejor rankeado del equipo argentino en esta serie ante Colombia. Sin embargo nunca antes disputó este torneo y hoy será su debut ante Santiago Giraldo.

“Por ahora no estoy muy nervioso. Las condiciones son difíciles como ya sabemos. Las pelotas, la cancha, la altura. Hay que estar un poco tranquilo, permitir los errores e intentar estar lo más positivo que se pueda”, afirmó el cordobés en la previa a su primer partido como representante argentino.

Por más de que este sea el mejor jugador que tiene el conjunto albiceleste, Gastón Gaudio, el capitán, decidió que el primer encuentro de la serie sea disputado por Leonardo Mayer para intentar quitarle un poco de peso a su estreno. “La Copa Davis es un capítulo aparte. El debut siempre es difícil y más pensando en las complicaciones extras. Esa incertidumbre te da más nervios y te hace olvidar de cualquier tipo de ventaja que vamos a tener en los números”, había dicho Gaudio minutos antes.