Genaro Mottesi y un año positivo

Con 12 años, Genaro Mottesi se encuentra compitiendo en las categorías Pro Kart de la AKPS (Asociación de Kárting de la Patagonia Sur) de Comodoro Rivadavia y en Junior MY10 de la IAME Series Argentina. El comodorense está atravesando un gran momento y lo valoró: “El año fue bastante positivo, fue una gran temporada”.

En la sexta fecha de la IAME Series Argentina, que se corrió en el Kartódromo Internacional Ciudad de Buenos Aires, Mottesi logró la séptima colocación en la final: “La semana pasada tuve mi primera carrera en Buenos Aires y el objetivo era estar entre los diez o doce primeros y lo pudimos conseguir, quedé séptimo en la final”, señaló.

Y resumió su actuación en Comodoro Rivadavia: “Acá el objetivo era ganar alguna carrera, sabiendo que el campeonato iba a ser muy difícil, porque faltamos dos fechas debido a que nos fuimos a competir a Buenos Aires, y la fecha pasada pudimos ganar. El próximo fin de semana tengo otra competencia y voy con las mejores expectativas”.

Para cerrar, Mottesi resaltó el trabajo físico que realiza en el Departamento Metodológico del Ente Comodoro Deportes: “Físicamente estoy bastante mejor gracias al trabajo que hago en el Departamento Metodológico, siempre me ayudan con los entrenamientos y eso me favorece arriba del karting, antes me cansaba rápido y ahora ya no siento el cansancio en las carreras”.