General Motors vuelve a suspender a sus 600 empleados una semana al mes

Esta medida comenzó a implementarse en julio de 2025 y se repite en 2026.

La situación de varias empresas automotrices es complicada, algunas despiden, otras bajan su producción y tratan de salir adelante. Desde julio pasado, General Motors (GM) trabaja tres semanas por mes y suspende a sus trabajadores con el pago del 75% de su salario. En 2026, nada cambia, GM vuelve a frenar su producción y suspender a los trabajadores que le quedan tras el ajuste.

La automotriz estadounidense fue impactada por la baja en las exportaciones que rondó el 10,8% en su sector. Su modelo Tracker se vende en un 70% a Brasil. La versión renovada del modelo le demandó una inversión de 50 millones de dólares. Previamente, destinó USD 300 millones a la fábrica ubicada en la localidad de General Alvear.

En los últimos dos años, GM hizo un fuerte ajuste en su plantel y pasó de 1.000 empleados a tener solo 600. En 2025, sus fábricas trabajaron a menos del 50% de su capacidad instalada.

La producción de la industria local fue de 490.876 vehículos, una baja del 3,1% contra el año anterior, según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).

La pérdida de mercados externos se sintió, pese a que el mercado interno creció en 2025. Las concesionarias locales patentaron 612.178 unidades cero kilómetro, 47,8% más que en 2024. Durante 2025, GM vendió en la Argentina más de 46.000 unidades con un crecimiento de casi 100% contra el año anterior, de las cuales 17.647 fueron de su modelo Tracker.

El 15 de diciembre, cuando todos entraron de vacaciones, pensaron que este año todo sería mejor. Pero el lunes, el gremio fue notificado que la empresa no modificará su ritmo de producción y continuará con un freno en la producción de una semana al mes.

Esta decisión de GM se suma a la de Volkswagen que suspende en forma rotativa a sus operarios de su fábrica de General Pacheco.

También la automotriz alemana hizo un fuerte ajuste de personal, mientras busca readecuar la planta para producir la nueva versión de la pick up Amarok, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

En Renault Argentina el panorama no está mucho mejor. Durante 2025, dio de baja la producción de sus modelos Sandero, Stepway y Logan. Además, finalizó la producción que hacía en su planta la automotriz Nissan, en cuya línea de producción ensamblaba las pick ups Frontier y Renault Alaskan.

Por ahora, Renault continúa produciendo el utilitario Kangoo y avanza con las últimas pruebas para su nueva pick up compacta Niagara, que será lanzada este año. Para este proyecto, Renault invirtió 350 millones de dólares.

General Motors también tuvo que ajustar su operación en México y en las últimas horas despidió a 1.900 trabajadores en su planta de Coahuila. El motivo fue el cambio de reglas de juego en Estados Unidos, según explicó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La razón es el cambio en los incentivos a la industria automotriz en Estados Unidos que ahora serán retirados para los vehículos eléctricos. Días antes, la automotriz se comprometió a invertir 1.000 millones de dólares entre 2026 y 2027 en México.

