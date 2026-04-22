Gianinna rompió en llanto luego de que Luque la acusara por "abandono de persona"

La audiencia de este martes por la muerte de Diego Maradona tuvo uno de sus momentos más tensos cuando Gianinna Maradona no pudo contener el llanto en plena sala. La escena se desató mientras se reproducían audios de Leopoldo Luque y el clima se volvió todavía más espeso cuando, además, apareció una acusación dirigida contra ella por un supuesto abandono de persona.

El primero de los mensajes que se escuchó en el juicio mostró a Luque hablando de cómo ordenar la documentación médica. “Voy a armar una historia clínica bien armada, necesito las fechas de todos los días desde la primera vez que yo fui y lo que hizo él en el medio, que estuvo en México y que se hablaba con el médico”, se oyó. En el mismo tramo, también decía: “Él en algún momento la puede quedar, potencialidad de muerte inminente no tiene, tiene una enfermedad crónica que es el alcoholismo”.

El contenido siguió subiendo de temperatura cuando apareció otra frase muy delicada del neurocirujano: “Responsabilidad no me cabe, pero si se llega a tirar alguien de la familia en mi contra los papeles tienen que estar bien ordenados”. Después se sumó un audio todavía más sensible: “Le vamos a hacer firmar a Diego un consentimiento en donde se le explica el tratamiento, los pro y los contra y si está de acuerdo o no, que se firme que él es consciente de que no debe tomar alcohol porque eso le afecta, que se le solicita salud mental y él no quiere, todo”.

Pero la tensión no quedó solo en esos registros. Según se contó al aire, también se escuchó otro fragmento explosivo atribuido a Luque: “'Es una hija de p..., tengo unas ganas de decirle 'mirá gorda andá a cuidar a tu papá y si no te quiere recibir jodete'”. Fue en ese contexto que la declaración de la hija de Diego quedó atravesada por la angustia, con una sala cada vez más cargada y una disputa feroz entre las partes.

Sobre ese momento, Martín Candalaft describió: “Lo que está pasando dentro de la sala de audiencias es un verdadero escándalo. La acusaron o intentaron acusar a Gianinna por abandono de persona”. Y luego precisó qué fue lo que detonó ese nuevo frente: “Cuando Gianinna estaba a punto de declarar, Vadim Mischanchuk, el abogado de Agustina Cosachov, dijo 'Gianinna no puede declarar porque puede autoincriminarse porque consideramos que puede haber incurrido en el abandono de persona'”.

Más tarde, el periodista explicó cómo venía el relato de Gianinna Maradona antes de esa interrupción. “Gianinna empieza su declaración contando antes de la internación domiciliaria, casi desde el cumpleaños, y contaba que cuando estaban en La Plata le llevaban alcohol y ahí empieza una guerra de audios”. Esa reconstrucción terminó de mostrar que no se trató de una audiencia más, sino de una jornada donde todo pareció desbordarse al mismo tiempo.

Así, Gianinna Maradona quedó en el centro de una escena tan judicial como emocional. Entre audios comprometedores, acusaciones cruzadas y un quiebre visible en plena declaración, el juicio volvió a entrar en una zona de máxima exposición, con un escándalo que ya excede lo estrictamente legal y vuelve a sacudir a toda la familia Maradona.