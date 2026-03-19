Gimnasia derrotó a Atenas y llegó a seis triunfos seguidos

Le ganó 90-83 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet, victoria que le permite ubicarse cuarto en la fase regular. Fue su triunfo número 19; el domingo recibe a Platense.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia superó este miércoles de local a Atenas de Córdoba por 90 a 83, y de ese modo, logró su sexta victoria seguida en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en un colmado Socios Fundadores, contó con el arbitraje de Fabricio Vito, Alejandro Trías y Guillermo Di Lernia, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 24-24, 42-37 y 64-56.

Con un brillante Bryan Carabalí haciéndose de la zona pintada, y brindando un nuevo festival de tapas, y con un juego sólido de equipo, Gimnasia se llevó un gran triunfo, que le permite seguir en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 19 victorias y 11 derrotas.

En el primer cuarto, Gimnasia se lo llevó por tres de ventaja (24-21), en donde comandaron la ofensiva, Anyelo Cisneros, Martiniano Dato, -ambos con 7 tantos cada uno- y 6 de Sebastián Carrasco, producto de dos triples.

En la visita, mientras tanto, el destacado hasta ese momento era el ala pívot Danjel Purifoy con 11 unidades.

En el segundo cuarto, el partido siguió siendo parejo. Hasta que un triple de Mauro Cosolito, dejó el marcador 34-25, por lo que 6’02” para el final del primer tiempo, José Luis Pisani, DT del “Griego” solicitó el primer tiempo muerto del partido.

Atenas reaccionó y con el aporte de Purifoy -que recuperó un balón sobre la línea del lateral-, más un triple de Luciano González, se acercó para dejar el partido 34-31, por lo que a 4’19”, el que pidió minuto fue Pablo Favarel, técnico del elenco sureño.

Desde ese instante, el partido se tornó más parejo, pero el que lideraba en el marcador era Gimnasia. En ese contexto, el chileno Carrasco sumaba otros cinco puntos, mientras que en la visita, crecía de a poco “Chuzito” González en la ofensiva.

Gimnasia se fue arriba al término del primer tiempo 42-37, y con la ilusión de seguir liderando en el juego.

Tras el descanso largo, donde el local sacó 12 de ventaja (57-45) tuvo un gran pasaje el escolta Federico Grun, con una decena de puntos para que Gimnasia, con el trabajo de Emiliano Toretta, Martiniano Dato y Carabalí que seguía anotando en la pintura y metiendo tapas, continúe al frente en el marcador y se vaya al último cuarto arriba por ocho (64-56).

En el último segmento de 10 minutos, Gimnasia a pura defensa y con un juego eficaz y sólido, siguió adelante en el marcador. Apareció Marcos Chacón, Carlos Rivero aportando en la pintura, hasta que con un doble de Carrasco, Gimnasia sacó 11 (73-62), y se vino otro minuto por parte del conjunto cordobés.

En los últimos pasajes del encuentro, Carabalí -otra tapa más-, Cisneros y un triple de Dato, permitieron que Gimnasia saque 13 (88-75) y a 1’10” para el final, Pisani tuvo que solicitar un nuevo minuto, porque el partido se le iba de las manos.

De esa manera, Gimnasia terminó festejando un nuevo triunfo, el sexto en fila, que le permite seguir entre los cuatro mejores de la competencia, haciéndose una vez más fuerte en su Socios Fundadores que lució con un lindo marco de público.

En Gimnasia, el goleador fue Carrasco con 14 puntos, Cisneros aportó 12 tantos, Dato marcó 11 unidades con 4 rebotes y 2 asistencias y Carabalí terminó el juego con 11 puntos, 8 rebotes y 8 tapas. Tremendo otra vez la actuación del pívot ecuatoriano que hizo valer sus 2,15 metros de estatura.

En Atenas, su mejor vía de gol resultó Purifoy, máximo anotador del juego con 19 tantos, 9 rebotes y 3 recuperos, seguido de González con 16 unidades y 6 pases gol.

Además, el interno Juan Cruz Oberto aportó 12 tantos, bajó 9 rebotes y dio 3 asistencias y Nakye Sander hizo 10 puntos, con 11 rebotes.

La próxima presentación del “Verde” será este domingo, cuando a partir de las 21, reciba a Platense.

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Síntesis

Gimnasia 90 / Atenas 83

Gimnasia (24+18+22+26): Emiliano Toretta 8, Federico Grun 9, Martiniano Dato 11, Anyelo Cisneros 12 y Bryan Carabalí 11 (fi); Marcos Chacón 8, Sebastián Carrasco 14, Carlos Rivero 7, Kenneth Horton 4 y Mauro Cosolito 6. DT: Pablo Favarel.

Atenas (21+16+19+27): Carlos Buendía (x) 5, Santiago Ferreyra 10, Luciano González (x) 16, Danjel Purifoy 19 y Nakye Sanders (x) 11 (fi); Tomás Cavallero 3, Nicolás Zurschmitten 2, Juan Cruz Oberto 12 y Ramiro Ledesma 5. DT: José Luis Pisani.

Parciales: 24-21, 42-37 y 64-56.

Arbitros: Fabricio Vito, Alejandro Trías y Guillermo Di Lernia.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.