Gimnasia igualó su récord de victorias y sigue puntero

Derrotó de local a Unión de Santa Fe por 90-81 y de ese modo llegó a los diez triunfos en fila, la misma cantidad que logró en la pasada temporada.

En un durísimo partido, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia superó de local a Unión de Santa Fe por 90-81 y de esa manera logró igualar el récord de victorias (10) seguidas en la Liga Nacional de Básquet y se mantiene en la cima de la tabla.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, contó con el arbitraje de Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y José Domínguez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 21-26, 39-46 y 63-69.

El conjunto santafesino, con algunas bajas, jugó un gran primer cuarto que lo tuvo como ganador 21-26, con Franco Balbi y Martín Cabrera, como estandartes, con 8 y 7 puntos, respectivamente. En el elenco sureño, Anyelo Cisneros con 5 y Bryan Carabalí con 4, eran los mejores anotadores hasta ese instante de un primer cuarto, donde ninguno de los dos técnicos solicitó minuto.

En el segundo segmento, llegó el primer minuto del partido y fue por parte de Ariel Rearte, DT del equipo santafesino, cuando Marcos Chacón clavó un triple para poner a Gimnasia a uno (26-27), con 6’49” por jugar.

Sin embargo, Unión respondió con dos canastas en la pintura de Christopher Vogt, y esta vez, el que tuvo que solicitar tiempo muerto fue Pablo Favarel, DT del dueño de casa.

A 4’16”, un recupero de Chacón casi en la mitad de cancha, para que Cisneros la termine enterrando, obligó a Rearte a pedir un nuevo minuto y otra vez el “Verde” se ponía a uno (32-33).

Dos minutos más tarde, Mauro Cosolito la metió de tres puntos y así Gimnasia pasaba al frente en el marcador 37-36, con 2’40” por jugar.

Pero Unión reaccionó y con cuatro puntos de Emiliano Basabe y con Cisneros en el banco con cuatro faltas, la visita volvió a despegarse hasta sacar siete (37-44), con un doble de Cabrera.

Unión se fue a los vestuarios con ventaja de 7 (39-46), con buenos pasajes de Cabrera y Balbi, ambos con 6 tantos, mientras que Chacón con 5 y Cisneros con 4, convertían para el local.

Luego del descanso largo, Gimnasia mejoró mucho en defensa, volvió a ponerse en partido y con Martiniano Dato, Emiliano Toretta y Cisneros, la ventaja para la visita era solo de seis (63-69). Dato con 8 y Grun con 5, comandaron la ofensiva del “Verde”, mientras que en el “Tatengue” lo hacía Basabe con 7 unidades.

Y en último cuarto, Gimnasia se puso a uno con un nuevo triple de Cosolito, mientras que más adelante, un doble de Cisneros, el partido quedó igualado en 72.

Un triple del chileno Carrasco puso a Gimnasia arriba 75-74 y seguidamente, otro bombazo de Chacón, el local sacó cuatro de ventana (78-74) por lo que a 6’20” para el final, Rearte pidió otro minuto.

Gimnasia tuvo un gran último cuarto, donde se destacó la tarea del salteño Carlos Rivero (8 puntos en el parcial), fajándose con los hombres altos de la visita, mientras que Bryan Carabalí tenía descanso.

Y pese a que Gimnasia llegó a estar abajo por 13 (51-64), el local nunca bajó los brazos, con una fuerte defensa en los momentos clave, buena selección de lanzamientos y el ferviente acompañamiento de la gente, sacó adelante un duro partido que le permitió extender su racha a 10 victorias en fila, igualar el récord que tenía de la pasada temporada y además sigue en lo más alto de la tabla, con 23 éxitos y 11 caídas.

El equipo, que dirige Pablo Favarel, volverá a jugar este sábado, otra vez de local, ante Instituto de Córdoba en un partido previsto también para la hora 21.

……………….

Síntesis

Gimnasia 90 / Unión 81

Gimnasia (21+18+24+27): Emiliano Toretta 7, Federico Grun 7, Martiniano Dato 17, Anyelo Cisneros 18 y Bryan Carabalí 6 (fi); Sebastián Carrasco 5, Kenneth Horton 2, Marcos Chacón 11, Carlos Rivero 11 y Mauro Cosolito 6. DT: Pablo Favarel.

Unión (26+20+23+12): Franco Balbi 16, Martín Cabrera 18, Yeferson Guerra 13, Emiliano Basabe 18 y Christopher Vogt 6 (fi); Chijioke Akwuba Jr 7, Facundo Chamorro 0 y Felipe Queiros 3. DT: Ariel Rearte.

Parciales: 21-26, 39-46 y 63-69.

Arbitros: Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y José Domínguez.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia