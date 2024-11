Gimnasia inicia su gira por el norte del país

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia viajará este jueves por la noche a Formosa para iniciar el sábado -ante La Unión- una gira que comprenderá otros dos partidos de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo, que conduce Martín Villagrán, realizó por la tarde su última práctica, mientras que en horas de la noche saldrá de viaje, para arribar el viernes al mediodía a Formosa.

Antes de la práctica, el entrenador Martín Villagrán dialogó con El Patagónico. Se refirió a cómo se encuentra el equipo, a que continúan en la búsqueda de un escolta -el reemplazo de Ezequiel Paz- y sobre la gira donde el ’Verde’ buscará no volverse con las manos vacías.

"Estamos bien, estos días entrenamos sin Anyelo Cisneros y Marcos Chacón porque estaban en sus respectivas selecciones. Se sumaron ayer y hoy ya estamos preparando todo lo que es el scouting para enfrentar el primer partido a La Unión", sostuvo el DT.

Con respecto a este primer juego que sostendrán el sábado en el Cincuentenario ante el equipo formoseño, Villagrán manifestó: "para nosotros todos los partidos van a ser duros, porque seguimos en formación. Estamos en la búsqueda de un jugador mayor más, un escolta, lo teníamos, pero ayer se cayó porque el jugador decidió irse a Europa. Así que estamos en la búsqueda de eso, mientras tanto tenemos que jugar estos partidos con el plantel como está", sostuvo.

Respecto a qué tiene que mejorar el equipo con relación al juego que el ’Verde’ perdió en casa ante Boca Juniors, Villagrán aseguró que "principalmente el porcentaje de tiro de tres puntos porque el equipo juega bien y se pasa la pelota. Tiramos a pie firme solos y no la metemos. Entonces, debemos mejorar ahí y no tenemos que perder de vista, tratar de mantener un score bajo porque sino, se nos va a ser difícil ganar no convirtiéndole", analizó.

Al ser consultado sobre el objetivo que busca el equipo patagónico en esta gira que realizará por el norte del país, el director técnico de Gimnasia dijo: "nosotros vamos partido a partido, y el objetivo ahora es Formosa. Trataremos de hacer el mejor juego ahí, intentaremos traernos dos puntos y a partir de ahí, ver cómo se encara la gira", expresó.

Por último el DT adelantó que el equipo estará viajando esta noche y "estamos llegando mañana a las 12 del mediodía a Formosa para jugar el sábado con ellos", sentenció.

Luego del partido con La Unión, Gimnasia continuará su gira y se dirigirá a Corrientes para visitar el lunes a Regatas y dos días después a San Martín, también de la misma provincia.