Gimnasia intentará terminar con la racha ganadora de Independiente

Se miden este martes a las 21 en el Socios Fundadores por una nueva fecha de la Liga Nacional. La “I” llega con seis triunfos al hilo y es líder.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este martes al líder Independiente de Oliva -viene de seis victorias en fila-, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, y será arbitrado por Fabricio Vito, Raúl Sánchez y José Luis Lugli.

El elenco, que conduce el rosarino Pablo Favarel, viene de vencer de visitante a Boca Juniors por 74-71, con destacadas producciones de Anyelo Cisneros (18 puntos), Martiniano Dato (14 tantos) y Sebastián Carrasco (12 unidades).

Este martes, su rival será Independiente quien lo venció 81-78 en el partido de la primera rueda -jugado el 21de octubre de 2025 en el Gigante de la Ruta 9-.

Será un partido por demás especial ya que Gimnasia podía haberse llevado la victoria de Oliva, pero el equipo no lo cerró bien y se fue con las manos vacías.

Francisco Conrradi con 25 puntos y 10 rebotes lideró la ofensiva del equipo dirigido por Martín González. Mientras que en Gimnasia, y en un goleo repartido, se habían destacado Carrasco (16 tantos), Dato (15) y Marcos Chacón (12).

“Se nos escapó en el cierre, así que ese partido todavía duele”, recordó días atrás Favarel al hacer un balance en contacto con El Patagónico.

Gimnasia (12-9), que viene de vencer al “Xeneize”, tomándose así revancha de la caída sufrida en casa por la rueda inicial, tendrá a disposición a los siguientes jugadores: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Bryan Carabalí, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Kenneth Horton, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala o Natalio Santacroce.

Por su parte, la visita (13-6), que no cae desde el 9 de diciembre y que comparte la cima con Ferro Carril Oeste, podría contar con los siguientes jugadores: Francisco Conrradi, Fortunato Rolfi, Patricio Tabárez, Rolando Vallejos y Enzo Filippetti. Agustín Cáffaro, Nicolás Marcucci, Agustín Pautasso, Felipe Barrionuevo, Carlos Hurtado, Valentín Duvanced.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Mientras tanto, desde las 17, se jugará el partido por una nueva fecha de la Liga Próximo, en donde el “Verde” buscará volver al triunfo y así cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

En ese contexto, el dueño de casa, que viene de caer en sus visitas a Peñarol de Mar del Plata y Boca, buscará volver a la victoria ya sin el escolta José Ignacio Copesky, quien dejó la institución “mens sana” para jugar la Liga Argentina.

El elenco, que dirige Gustavo Sapochnik, se encuentra 11º con 9 triunfos y 12 derrotas, mientras que la “I” se ubica quinto, con 14 éxitos y 5 caídas.