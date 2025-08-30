Gimnasia no pudo con Deportivo Viedma

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este sábado ante Deportivo Viedma por 88-81 en el inicio de la cuarta fase -instancia Interregional- de la Liga Federal Formativa de básquet, categoría U-21 masculino.
El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo parciales por cuarto de juego de 22-22, 43-48 y 54-68.
El conjunto rionegrino se quedó con la victoria fundamentalmente por el gran trabajo de Joaquín Petre. Sus números fueron 35 puntos, con 9 rebotes, 7 asistencias, aunque tuvo 4 pérdidas de balón. El otro jugador destacado fue Joaquín Flores Amarante con 13 tantos, mientras que Alfredo Ventura anotó 12 unidades y bajó 10 rebotes, con 3 pérdidas de balón.
En el “Verde”, mientras tanto, su goleador fue el caletense José Ignacio Copesky con 26 puntos, 7 rebotes y 2 recuperos.
Por su parte, el ala pivote Valentino Ayala lo secundó con 20 tantos, 6 rebotes, 2 recuperos y 3 asistencias, mientras que el base Natalio Santacroce marcó 17 unidades, con 4 rebotes, 2 recuperos, 2 pases gol y tuvo cuatro pérdidas. Además, el pivote Ciro Melo marcó 13 puntos, con 12 rebotes y 2 balones recuperados.
Este domingo, mientras tanto, desde las 10:30, se jugará la segunda fecha. Se producirá el debut de Quilmes de Mar del Plata que se medirá justamente con Viedma.
Y por la tarde, desde las 18:30, Gimnasia cerrará el triangular ante el elenco “cervecero”.
Los primeros de cada grupo de la instancia Interregional y el mejor segundo clasificarán a la siguiente fase. Para determinar el mejor segundo se usará el siguiente criterio: A. Partidos ganados; B. Mejor diferencia de gol; C. Mayor cantidad de goles a favor; D. Sorteo.
…………….
Síntesis
Gimnasia 81 / Deportivo Viedma 88
Gimnasia (22+21+11+27): Natalio Santacroce 17, José Copesky 26, Simón Dias 0, Valentino Ayala 20 y Ciro Melo 13 (fi); Santino Santacroce 0, Sebastián Sosa 2, Julián Salas 3, Matías Fernández González 0 y Francisco Uribe 0. DT: Iván Parodi.
Deportivo Viedma (22+26+20+20): Nicolás Lengyel 8, Matías López 2, Joaquín Petre 35, Enzo Lara 9 y Alfredo Ventura 12 (fi); Francisco Pereyra 9, Joaquín Flores Amarante 13 y Federico Lecouna 0. DT: Iván Ludueña.
Parciales: 22-22, 43-48 y 54-68.
Estadio: Socios Fundadores.
…………..
Panorama – Socios Fundadores
SABADO 30
- Gimnasia y Esgrima 81 / Deportivo Viedma 88.
DOMINGO 31
10:30 Quilmes vs Deportivo Viedma.
18:30 Gimnasia y Esgrima vs Quilmes.