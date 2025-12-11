El “Verde” venció a Petroquímica 83-68, mientras que el “Bordó” superó 71-60 a Náutico Rada Tilly por las semifinales del torneo Clausura de básquet.

Gimnasia y La Fede definirán el Clausura en Primera Masculino

Gimnasia y Esgrima y La Fede Deportiva se clasificaron para jugar la final del torneo Clausura 2025 de básquet, de Primera división de la rama masculina.

En ese contexto, el primero que logró meterse en la definición por el título fue Gimnasia y Esgrima, que derrotó a Petroquímica por 83-68.

En el “Verde” se destacaron Valentino Ayala, quien fue el goleador del partido con 24 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias.

Mientras que el otro jugador clave para la victoria del “mens sana” fue el base Natalio Santacroce, autor de 19 tantos, 5 rebotes y 5 pases gol. Además, Valentín Segurado aportó 10 unidades y tomó 3 rebotes.

Bruno Leonori (17 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 4 recuperos), Francisco Jiménez (15 tantos, 8 rebotes y 2 pases gol) y Lázaro Rivas (11 unidades, 9 rebotes y 2 recuperos), fueron los mejores en el elenco de Kilómetro 8.

Seguidamente, La Fede superó a Náutico Rada Tilly por 71-60 y de esa manera se convirtió en el segundo finalista del certamen.

En el “Bordó” se destacaron Luis Alderete con 18 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 2 recuperos y una tapa, mientras que Emanuel Ferreyra aportó 17 tantos, com 8 rebotes, 2 asistencias y dos recuperos.

También fue clave el aporte del ala pívot Ezequiel Bidondo con 12 tantos y 2 tapas.

Por el lado del “Aurinegro”, sus mejores hombres en la ofensiva fueron Pablo Soto Solís con 16 puntos, mientras que el pívot Diego Romero lo escoltó con 15 tantos, 13 rebotes y una tapa.

De esa manera, este sábado desde las 18:30, también en el gimnasio Diego Simón, Náutico y Petroquímica jugarán por el tercer puesto.

Y luego llegará la gran final entre La Fede Deportiva, quien fue el mejor de la fase regular, y Gimnasia, que terminó segundo la misma instancia clasificatoria.

Siguiendo con la definición del torneo, este jueves, en el Socios Fundadores se jugará el Final Four en U-15 de la rama masculina.

Primero jugarán por el tercer puesto, Comisión de Actividades Infantiles y Gimnasia “Blanco” y luego la final entre Gimnasia “Verde” y La Fede “Bordó.

Mientras que en Náutico Rada Tilly, se jugará pero en femenino.

En primer lugar, Gimnasia y Petroquímica jugarán por el tercer puesto y a continuación, el título lo buscarán La Fede y Náutico “Amarillo”.

Panorama

MIERCOLES 10

En gimnasio Diego Simón – Final Four – Semifinal

Primera M – Semifinal 2

Gimnasia y Esgrima 83 / Petroquímica 68.

Primera M – Semifinal 1

La Fede Deportiva 71 / Náutico Rada Tilly 60.

Programa

JUEVES 11

En el Socios Fundadores – Final Four - Final

19:30 U-15 M – 3º Puesto: CAI vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Guillermo Fernández y Axel Catalán.

21:30 U-15 M – 1º Puesto: Gimnasia “Verde” vs La Fede Deportiva “Bordó”. Arbitros: Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

En Náutico Rada Tilly – Final Four – Final

19:30 U-15 F – 3º Puesto: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Micaela Moncalieri.

21:30 U-15 F - 1º Puesto: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Arbitros: Leandro Aguirre y Matías Carrizo.