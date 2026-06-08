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Gimnasia y La Fede son campeones provinciales

El “Verde” conquistó el título en masculino, mientras que el “Bordó” lo hizo en femenino. En ambos casos fue por la categoría Juvenil. Los dos más los subcampeones van a la Liga Federal Formativa.

Los planteles juveniles de Gimnasia y Esgrima en la rama masculino y La Fede Deportiva en femenino -ambos de Comodoro Rivadavia- se consagraron este domingo campeones provinciales de la etapa federativa de la Liga Federal Formativa de básquet.

En varones, Gimnasia aplastó a Racing de Trelew -en el gimnasio Don Luis González del club Germinal de Rawson- por 99 a 62 y de esa manera se consagró, de manera invicta, campeón provincial.

El elenco, que conduce Iván Parodi, ganó todos sus partidos y algunos casos con diferencias de 45 puntos.

En el “Verde” hubo tres destacados. Uno de ellos fue Gabriel Frávega, goleador de su equipo con 22 puntos y 8 rebotes. El escolta tuvo bien acompañado por Benjamín Anríquez con 19 tantos y 2 asistencias, mientras que Valentín Segurado aportó 15 unidades y bajó 9 rebotes.

En Racing, mientras tanto, su mejor hombre en la ofensiva resultó Juan Tahiel Taha Taha, goleador del partido con 34 puntos, 5 rebotes y 3 tapas.

Por su parte, en el gimnasio de Náutico Rada Tilly, La Fede Deportiva derrotó 49-45 a Huracán de Trelew y conquistó la gloria en mujeres. Valentina Blanco se destacó con 10 puntos, 5 rebotes y 2 recuperos.

En el conjunto del Valle chubutense, Isabella Borchuk resultó goleadora del partido con 13 puntos, 12 rebotes, 2 tapas, aunque tuvo 8 pérdidas de balón.

Con esos resultados, ambos se clasificaron para jugar la Liga Federal Formativa, destacando que lograron ese objetivo los campeones y los subcampeones.

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………………

Panorama

MIERCOLES 3 – 1ª fecha

JUVENILES MASCULINO

Zona “A”

En el gimnasio Don Luis González

- Germinal 58 / Deportivo Madryn 56.

En el gimnasio Diego Simón

- La Fede Deportiva 77 / Náutico Rada Tilly 55.

Zona “B”

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 105 / La Fede “Blanco” 41.

En el gimnasio Juan Fernández

- Racing 60 / Huracán 45.

VIERNES 5 - 2ª fecha

Zona “A”

En el gimnasio Don Luis González

- Germinal 46 / Náutico Rada Tilly 37.

- La Fede Deportiva 73 / Deportivo Madryn 63.

Zona “B”

En el gimnasio Juan Fernández

- Gimnasia 96 / Huracán 53.

- Racing 62 / La Fede “Blanco” 46.

SABADO 6 – 3ª fecha

En el gimnasio Don Luis González

- Deportivo Madryn 69 / Náutico Rada Tilly 67.

- La Fede Deportiva / Germinal.

- Gimnasia 77 / La Fede Deportiva 56.

- Germinal 61 / Racing 62.

En el gimnasio Juan Fernández

- Huracán 76 / La Fede “Blanco” 54.

- Gimnasia 93 / Racing 49.

DOMINGO 7

En el gimnasio Don Luis González

3º puesto

- Germinal 49 / La Fede Deportiva 54.

1º puesto

- Racing 62 / Gimnasia 99.

………………….

JUVENILES FEMENINO

MIERCOLES 3 – 1ª fecha

En el gimnasio Luján Barrientos

- Deportivo Madryn 59 / Ferrocarril Patagónico 60.

En el gimnasio Atilio Viglione

- Huracán 73 / Sportivo Trelew 37.

JUEVES 4 - 1ª fecha

En el gimnasio Diego Simón

- La Fede 66 / Gimnasia 46.

VIERNES 5 – 2ª fecha

En el gimnasio Diego Simón

- Huracán 67 / Gimnasia 52.

- La Fede 75 / Sportivo Trelew 27.

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 51 / Ferrocarril Patagónico 43.

SABADO 6 – 3ª fecha

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 57 / Deportivo Madryn 59.

En el gimnasio Diego Simón

- Huracán 26 / La Fede 37.

En Náutico Rada Tilly

- La Fede 59 / Deportivo Madryn 58.

- Náutico Rada Tilly 54 / Huracán 75.

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 63 / Sportivo Trelew 38.

DOMINGO 7

En Náutico Rada Tilly

3º puesto

- Deportivo Madryn 60 / Náutico Rada Tilly 38.

1º puesto

- La Fede 49 / Huracán 45.

Fuente:

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