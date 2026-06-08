El “Verde” conquistó el título en masculino, mientras que el “Bordó” lo hizo en femenino. En ambos casos fue por la categoría Juvenil. Los dos más los subcampeones van a la Liga Federal Formativa.

Gimnasia y La Fede son campeones provinciales

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Los planteles juveniles de Gimnasia y Esgrima en la rama masculino y La Fede Deportiva en femenino -ambos de Comodoro Rivadavia- se consagraron este domingo campeones provinciales de la etapa federativa de la Liga Federal Formativa de básquet.

En varones, Gimnasia aplastó a Racing de Trelew -en el gimnasio Don Luis González del club Germinal de Rawson- por 99 a 62 y de esa manera se consagró, de manera invicta, campeón provincial.

El elenco, que conduce Iván Parodi, ganó todos sus partidos y algunos casos con diferencias de 45 puntos.

En el “Verde” hubo tres destacados. Uno de ellos fue Gabriel Frávega, goleador de su equipo con 22 puntos y 8 rebotes. El escolta tuvo bien acompañado por Benjamín Anríquez con 19 tantos y 2 asistencias, mientras que Valentín Segurado aportó 15 unidades y bajó 9 rebotes.

En Racing, mientras tanto, su mejor hombre en la ofensiva resultó Juan Tahiel Taha Taha, goleador del partido con 34 puntos, 5 rebotes y 3 tapas.

Por su parte, en el gimnasio de Náutico Rada Tilly, La Fede Deportiva derrotó 49-45 a Huracán de Trelew y conquistó la gloria en mujeres. Valentina Blanco se destacó con 10 puntos, 5 rebotes y 2 recuperos.

En el conjunto del Valle chubutense, Isabella Borchuk resultó goleadora del partido con 13 puntos, 12 rebotes, 2 tapas, aunque tuvo 8 pérdidas de balón.

Con esos resultados, ambos se clasificaron para jugar la Liga Federal Formativa, destacando que lograron ese objetivo los campeones y los subcampeones.

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Panorama

MIERCOLES 3 – 1ª fecha

JUVENILES MASCULINO

Zona “A”

En el gimnasio Don Luis González

- Germinal 58 / Deportivo Madryn 56.

En el gimnasio Diego Simón

- La Fede Deportiva 77 / Náutico Rada Tilly 55.

Zona “B”

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 105 / La Fede “Blanco” 41.

En el gimnasio Juan Fernández

- Racing 60 / Huracán 45.

VIERNES 5 - 2ª fecha

Zona “A”

En el gimnasio Don Luis González

- Germinal 46 / Náutico Rada Tilly 37.

- La Fede Deportiva 73 / Deportivo Madryn 63.

Zona “B”

En el gimnasio Juan Fernández

- Gimnasia 96 / Huracán 53.

- Racing 62 / La Fede “Blanco” 46.

SABADO 6 – 3ª fecha

En el gimnasio Don Luis González

- Deportivo Madryn 69 / Náutico Rada Tilly 67.

- La Fede Deportiva / Germinal.

- Gimnasia 77 / La Fede Deportiva 56.

- Germinal 61 / Racing 62.

En el gimnasio Juan Fernández

- Huracán 76 / La Fede “Blanco” 54.

- Gimnasia 93 / Racing 49.

DOMINGO 7

En el gimnasio Don Luis González

3º puesto

- Germinal 49 / La Fede Deportiva 54.

1º puesto

- Racing 62 / Gimnasia 99.

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JUVENILES FEMENINO

MIERCOLES 3 – 1ª fecha

En el gimnasio Luján Barrientos

- Deportivo Madryn 59 / Ferrocarril Patagónico 60.

En el gimnasio Atilio Viglione

- Huracán 73 / Sportivo Trelew 37.

JUEVES 4 - 1ª fecha

En el gimnasio Diego Simón

- La Fede 66 / Gimnasia 46.

VIERNES 5 – 2ª fecha

En el gimnasio Diego Simón

- Huracán 67 / Gimnasia 52.

- La Fede 75 / Sportivo Trelew 27.

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 51 / Ferrocarril Patagónico 43.

SABADO 6 – 3ª fecha

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 57 / Deportivo Madryn 59.

En el gimnasio Diego Simón

- Huracán 26 / La Fede 37.

En Náutico Rada Tilly

- La Fede 59 / Deportivo Madryn 58.

- Náutico Rada Tilly 54 / Huracán 75.

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 63 / Sportivo Trelew 38.

DOMINGO 7

En Náutico Rada Tilly

3º puesto

- Deportivo Madryn 60 / Náutico Rada Tilly 38.

1º puesto

- La Fede 49 / Huracán 45.