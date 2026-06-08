Gimnasia y La Fede son campeones provinciales

Los planteles juveniles de Gimnasia y Esgrima en la rama masculino y La Fede Deportiva en femenino -ambos de Comodoro Rivadavia- se consagraron este domingo campeones provinciales de la etapa federativa de la Liga Federal Formativa de básquet.
En varones, Gimnasia aplastó a Racing de Trelew -en el gimnasio Don Luis González del club Germinal de Rawson- por 99 a 62 y de esa manera se consagró, de manera invicta, campeón provincial.
El elenco, que conduce Iván Parodi, ganó todos sus partidos y algunos casos con diferencias de 45 puntos.
En el “Verde” hubo tres destacados. Uno de ellos fue Gabriel Frávega, goleador de su equipo con 22 puntos y 8 rebotes. El escolta tuvo bien acompañado por Benjamín Anríquez con 19 tantos y 2 asistencias, mientras que Valentín Segurado aportó 15 unidades y bajó 9 rebotes.
En Racing, mientras tanto, su mejor hombre en la ofensiva resultó Juan Tahiel Taha Taha, goleador del partido con 34 puntos, 5 rebotes y 3 tapas.
Por su parte, en el gimnasio de Náutico Rada Tilly, La Fede Deportiva derrotó 49-45 a Huracán de Trelew y conquistó la gloria en mujeres. Valentina Blanco se destacó con 10 puntos, 5 rebotes y 2 recuperos.
En el conjunto del Valle chubutense, Isabella Borchuk resultó goleadora del partido con 13 puntos, 12 rebotes, 2 tapas, aunque tuvo 8 pérdidas de balón.
Con esos resultados, ambos se clasificaron para jugar la Liga Federal Formativa, destacando que lograron ese objetivo los campeones y los subcampeones.
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Panorama
MIERCOLES 3 – 1ª fecha
JUVENILES MASCULINO
Zona “A”
En el gimnasio Don Luis González
- Germinal 58 / Deportivo Madryn 56.
En el gimnasio Diego Simón
- La Fede Deportiva 77 / Náutico Rada Tilly 55.
Zona “B”
En el Socios Fundadores
- Gimnasia 105 / La Fede “Blanco” 41.
En el gimnasio Juan Fernández
- Racing 60 / Huracán 45.
VIERNES 5 - 2ª fecha
Zona “A”
En el gimnasio Don Luis González
- Germinal 46 / Náutico Rada Tilly 37.
- La Fede Deportiva 73 / Deportivo Madryn 63.
Zona “B”
En el gimnasio Juan Fernández
- Gimnasia 96 / Huracán 53.
- Racing 62 / La Fede “Blanco” 46.
SABADO 6 – 3ª fecha
En el gimnasio Don Luis González
- Deportivo Madryn 69 / Náutico Rada Tilly 67.
- La Fede Deportiva / Germinal.
- Gimnasia 77 / La Fede Deportiva 56.
- Germinal 61 / Racing 62.
En el gimnasio Juan Fernández
- Huracán 76 / La Fede “Blanco” 54.
- Gimnasia 93 / Racing 49.
DOMINGO 7
En el gimnasio Don Luis González
3º puesto
- Germinal 49 / La Fede Deportiva 54.
1º puesto
- Racing 62 / Gimnasia 99.
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JUVENILES FEMENINO
MIERCOLES 3 – 1ª fecha
En el gimnasio Luján Barrientos
- Deportivo Madryn 59 / Ferrocarril Patagónico 60.
En el gimnasio Atilio Viglione
- Huracán 73 / Sportivo Trelew 37.
JUEVES 4 - 1ª fecha
En el gimnasio Diego Simón
- La Fede 66 / Gimnasia 46.
VIERNES 5 – 2ª fecha
En el gimnasio Diego Simón
- Huracán 67 / Gimnasia 52.
- La Fede 75 / Sportivo Trelew 27.
En Náutico Rada Tilly
- Náutico Rada Tilly 51 / Ferrocarril Patagónico 43.
SABADO 6 – 3ª fecha
En Náutico Rada Tilly
- Náutico Rada Tilly 57 / Deportivo Madryn 59.
En el gimnasio Diego Simón
- Huracán 26 / La Fede 37.
En Náutico Rada Tilly
- La Fede 59 / Deportivo Madryn 58.
- Náutico Rada Tilly 54 / Huracán 75.
En el Socios Fundadores
- Gimnasia 63 / Sportivo Trelew 38.
DOMINGO 7
En Náutico Rada Tilly
3º puesto
- Deportivo Madryn 60 / Náutico Rada Tilly 38.
1º puesto
- La Fede 49 / Huracán 45.