Gladys La Bomba Tucumana se atragantó con un tenedor

Gladys La Bomba Tucumana atraviesa un difícil momento después de sufrir un accidente durante las grabaciones del Cantando 2024 (América), donde forma parte del VAR.

Según informaron Fefe Bongiorno y Ángel de Brito al aire de LAM (América), la cantante se tragó un diente de un tenedor plástico mientras estaba comiendo y tuvo que ser operada de urgencia en el Sanatorio Güemes.

“Estaba grabando el Cantando y mientras comía se atoró con un tenedor. La tienen que operar. Está en el hospital Güemes”, leyó el conductor del programa de chimentos. Y agregó: “Acá me dice Alfa ‘se tragó un tenedor de plástico, un diente de tenedor’. Por ahí Alfa estaba ahí, no sé”.

Finalmente, el periodista confirmó la información: “Me confirman de La Flia -productora a cargo del ciclo- ’se le rompió el tenedor y se tragó un diente del tenedor’, entonces se le fue para adentro”.

Gladys La Bomba Tucumana discutió con Coti Romero y abandonó el estudio del “Cantando 2024″

Semanas atrás, Coti Romero fue una de las protagonistas de la jornada en el Cantando 2024 (América). La participante había obtenido un buen puntaje, pero cuando llegó la votación del VAR, tuvo un fuerte cruce con Gladys La Bomba Tucumana que, ofendida, decidió abandonar el estudio y se fue a su casa.

La ídola de la movida tropical comentó que no le había gustado la performance y no entendió lo que había cantado la correntina. Por esa razón, la puntuó con un -2, algo que no cayó bien en la ex Gran Hermano (Telefe). “La próxima tendré que cantar ‘La pollera amarilla’ y capaz ahí se me entiende mejor”, dijo Constanza. Marcelo Polino defendió a la jurado y acotó: “La vuelven a atacar a Gladys con su canción, déjenla en paz”.

“Está bien, la gente de esta época es rara para mí”, se quejó La Bomba. Fue en ese momento cuando Coti disparó: “Tenés un hijo también que hacía violencia de género si vamos a hablar de la juventud”. Karina Mazzocco, que está reemplazando a Florencia Peña, se metió en la discusión y dijo: “Coti, fuiste vos la que dijo que no iba a tocar ese tema”.

“Hay pruebas, hay videos. Si vamos a hablar de la juventud, hablemos de todos y no solo de los que estamos acá dando la cara”, sostuvo Constanza. En ese momento, la cantante insistió: “La juventud está atravesando un momento lamentable, gente que de repente obtiene la fama y les pasa lo que te está pasando a vos mi amor. Lamento mucho que tengas que recurrir a estos golpes bajos solamente porque te di una devolución”.

Fue en ese momento donde Gladys se levantó de su silla y abandonó el piso. “Muchísimas gracias, a todo el país le pido disculpas. Gracias Marcelo (Tinelli) por cuidarme, gracias a todos, pero hasta acá llegó mi amor y el respeto por todos”, señaló mientras se iba de la mesa.