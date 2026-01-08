Golpeó a su esposa con un rebenque y está prófugo

La mujer fue quien denunció este episodio de violencia. Cuando fueron a detenerlo, encontraron un arsenal en su casa. El acusado está prófugo.

Una mujer sufrió un brutal ataque a manos de su esposo. El episodio de violencia de género tuvo lugar en la localidad de Los Ardiles en la provincia de Santiago del Estero. Según consta en la denuncia de la víctima, su esposo le pegó con un rebenque en medio de una insólita discusión.

El hecho habría ocurrido el pasado 29 de diciembre, aunque días después se conocieron más detalles del caso. La denuncia indica que su esposo latigó su espalda con un rebenque tras recriminarle que no le gustaba cómo hacía los mates. Además, la mujer presentaba golpes en los brazos, espalda y piernas.

El hombre, identificado como Daniel Fabio Gómez, la amenazó de muerte si intentaba salir del domicilio, lo que llevó a la mujer a refugiarse en una habitación hasta que logró comunicarse con su hermana para pedir auxilio.

Tras conseguir pedir auxilio, se dio intervención a la policía, aunque el agresor ya se había dado a la fuga. En el marco de un allanamiento realizado en el domicilio, el personal policial incautó una importante cantidad de armas, entre ellas una escopeta, una pistola, municiones y cuchillos.

La víctima recibió asistencia médica y fue incorporada a un esquema de protección: actualmente cuenta con botón antipánico, mientras avanza la investigación judicial. El caso vuelve a poner en foco la violencia extrema dentro del ámbito doméstico y la necesidad de respuestas rápidas y eficaces para proteger a las víctimas.

El caso es investigado por el fiscal Mariano Gómez, integrante de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar. Según reveló el diario El Liberal, el funcionario judicial ordenó la detención inmediata del sospechoso y se montó un operativo policial en el lugar.

La víctima fue evaluada por personal médico de Sanidad, que certificó la existencia de lesiones, y posteriormente fue trasladada a la Comisaría Nº 2 de la Mujer y la Familia, donde realizó la denuncia correspondiente.

El operativo que se realizó para dar con el paradero del agresor

Desde Infobae indicaron que en el marco de la investigación, y bajo orden judicial, la policía allanó el domingo pasado una vivienda en el paraje La Tapera, donde se presumía que Gómez podría ocultarse, pero no fue hallado en el lugar.

El ingreso del personal policial al domicilio fue autorizado por uno de los hijos del acusado, mayor de edad. El joven aseguró no saber dónde se encontraba su padre y reconoció que en la vivienda había armas.

Durante el procedimiento, y en presencia de un testigo, los efectivos encontraron y secuestraron una bolsa de arpillera blanca que contenía siete cuchillos de distintos tipos y marcas, un facón de fabricación artesanal, un rebenque trenzado, una carabina calibre 22 con cargador vacío, una escopeta calibre 16 sin marca visible y una pistola Bersa calibre 22 con cargador y doce cartuchos, además de cuatro municiones de escopeta.

El operativo contó con la intervención de personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. Por su parte, la esposa de Gómez reconoció las armas como pertenecientes al acusado y afirmó que ya había sido agredida en oportunidades anteriores.