Gómez Alcorta sobre la violación grupal: "No son monstruos, son varones socializados"

Los detenidos por la violación grupal en Palermo "no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad", advirtió la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. El episodio, por eso, "no se trata de un hecho aislado", añadió la funcionaria, que remarcó que la Educación Sexual Integral (ESI) es "clave" para evitar estos crímenes, porque "nos enseña a las nenas y a los nenes en las escuelas".

"No se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular", observó Gómez Alcorta. "No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Eso implica que todos tenemos que comprometernos", y agregó que, al nombrarlos de esa manera, "pareciera que el problema está en algunos individuos que tienen algunos problemas, y no en la sociedad".

Las agresiones machistas son prácticas que fueron "aprendidas", señaló. "Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestra vida, no tienen valor", explicó la ministra.

Entre los varones opera una "lógica corporativa", según la cual "quizás algún varón puede sentir que está mal, pero tiene costo decirlo y salirse de lo corporativo, de la cofradía: ese es el modo en que se socializa". "Lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad", aseveró.

LAS DECLARACIONES DE HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA SOBRE LA VIOLACIÓN GRUPAL

En tanto, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que “a los seis violadores tiene que caerles todo el peso de la ley”. En un hilo de tuits compartido esta mañana, el funcionario manifestó su "solidaridad con la víctima y con su familia frente a este hecho que nos indigna y nos duele muchísimo" y aseguró que "un equipo de la Ciudad capacitado para actuar en situaciones de violencia de género" está acompañando a la joven.

