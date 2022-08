El entrenador de Gimnasia, que es escolta de Atlético Tucumán, disfruta del momento y opinó sobre la no nominación de Lionel al Balón de Oro.

Gorosito y una curiosa frase: "En cualquier momento me caso con Messi"

El momento que atraviesa Gimnasia y Esgrima La Plata de la mano de Néstor Gorosito es inmejorable: el Lobo venció 1-0 a Unión en Santa Fe, quedó como escolta a un punto de Atlético de Tucumán y se encuentra segundo en la tabla anual para ingresar a la próxima Copa Libertadores.

Luego de la importante victoria, en diálogo con ESPN, a Pipo le preguntaron qué le generaba la ausencia de Lionel Messi entre los candidatos al Balón de Oro que entrega la Revista France Football: "El único ídolo que tengo en el fútbol es Messi. Menotti dijo el otro día que por más que él quiera jugar mal, no juega mal. Hay partidos que juega no tan bien. Hay intereses y un montón de cosas que juegan en las nominaciones. Es muy difícil. Para mí, Messi es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, el amigo ideal. En cualquier momento me caso con Messi".

Embed "EN CUALQUIER MOMENTO ME CASO CON MESSI..." En #SportsCenter, Pipo Gorosito analizó la no nominación de La Pulga al Balón de Oro y lo cerró con una frase de su estilo. pic.twitter.com/B15IW4byZY — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2022

¿Gimnasia es candidato? ¿Se calza el traje de candidato? "Uno se va ilusionando, pero vamos a ser candidatos cuando falte poco. Esperamos seguir así, no somos más que nadie y tampoco menos. No tenemos que perder la humildad, falta mucho".