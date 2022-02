Goycochea con los tapones de punta contra Ruggeri por sus dichos sobre Maradona

Hace algunos días, Oscar Ruggeri habló en F90 de cuando intentaba sacar a Diego Maradona de la droga y su triste relato conmocionó a todos. Sin embargo, Sergio Goycochea criticó duramente al Cabezón por sus dichos.

“¿Te sentarías a comer con Oscar Ruggeri?”, le consultaron en primera instancia al ex arquero de la Selección Argentina en el programa radial El Show del Regreso y la respuesta sorprendió “No, por qué. No tengo ganas ahora. Esta semana no tengo ganas. Y la semana que viene tampoco”.

Tras las contundentes palabras de Goycochea, retrucaron: “¿Y nunca tampoco no?”. “No, por ahí no...”, intentó cerrar el tema. Luego, comentó que el oriundo de Corral de Bustos "es un gran jugador, campeón de todo y capitán”, pero cuando le preguntaron cómo es como persona, otra vez buscó evadir: “No lo sé, es muy difícil. Qué se yo. Prefiero pasar en esta también y no generar polémica...”.

Posteriormente, tocaron el tema de las declarciones del ex defensor central sobre las adicciones del Diez y Goycochea arremetió: "Yo creo que cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Uno puede hablar, aconsejar y obviamente emitir una opinión, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil cambiar. Es así. Aparte son cosas que la verdad que son muy íntimas. Y hoy no estando Diego, la verdad que no me gusta hablar”, explicó Goyco.

“Es muy personal. Y hoy te colgás medalla diciendo ‘no, yo quería..’. Punto. Yo prefiero no hablar y prefiero no hablar más de Diego. Te digo la verdad, de corazón. Porque me han llamado de todas partes del mundo y no he hablado. No me hace bien hablar, porque me ha costado mucho. No me quiero colgar banderas que no me corresponden y que se malinterpreten. No quiero eso con Diego”, destacó.