Un corte de energía eléctrica ocurrido en el Hospital Zonal de Esquel puso en riesgo la atención de pacientes que eran sometidos a cirugías de urgencia.

Grave: corte de luz obligó a terminar dos cirugías con la linterna de los celulares

Durante más de 20 minutos, el sistema de emergencia no respondió y los equipos médicos debieron continuar las intervenciones iluminando el quirófano con las linternas de sus teléfonos celulares.

La situación fue denunciada públicamente por el cirujano Hernán Navarro, quien aseguró que no se trata de un hecho aislado y advirtió que el hospital ya había atravesado un episodio similar hace más de un año sin que se implementaran soluciones.

"Falló todo"

El apagón se produjo luego de la intensa nevada que afectó a la región cordillerana. En ese momento, el hospital —que es centro de referencia para 14 localidades— tenía dos cirugías de urgencia en desarrollo.

Navarro explicó que participaba de una intervención laparoscópica de alta complejidad cuando se interrumpió el suministro eléctrico.

"Lamentablemente no funcionaron los equipos de emergencia. Ayer falló todo", afirmó el profesional, quien indicó que el grupo electrógeno demoró más de 20 minutos en entrar en funcionamiento porque debía ser conectado manualmente.

Según relató, el sistema de respaldo depende de que una persona conecte un cable de manera manual, una situación que calificó como "muy precaria" para un establecimiento de esa complejidad.

Cirugías y terapia intensiva, afectadas

El médico explicó que la operación que encabezaba ya se encontraba en la etapa final, por lo que pudo concluirse con seguridad utilizando la iluminación de los celulares.

Sin embargo, señaló que en el quirófano contiguo otra cirugía convencional también debió continuar en las mismas condiciones.

La emergencia no solo afectó al área quirúrgica. Navarro sostuvo que en la Unidad de Terapia Intensiva también fue necesario conectar otro cable de emergencia para restablecer el suministro, mientras pacientes que requerían asistencia respiratoria fueron atendidos manualmente hasta recuperar la energía.

Un problema que ya había sido advertido

El cirujano recordó que hace más de un año el equipo médico atravesó una situación prácticamente idéntica durante la atención de un paciente con una herida de arma blanca.

Según explicó, en aquella oportunidad presentaron notas y reclamos formales a las autoridades sanitarias, pero aseguró que nunca recibieron respuestas ni se realizaron las obras necesarias para evitar que el problema volviera a repetirse.

Para Navarro, el principal inconveniente radica en el deterioro del edificio hospitalario.

Aclaró que el hospital cuenta con profesionales capacitados y equipamiento suficiente para realizar procedimientos de alta complejidad, pero sostuvo que la infraestructura ya no responde a las necesidades del servicio.

Los pacientes evolucionan favorablemente

Pese a la gravedad del episodio, el médico informó que ambas cirugías pudieron finalizar sin complicaciones y que los pacientes evolucionan favorablemente.

No obstante, advirtió que la preocupación persiste porque, según indicó, el sistema de emergencia continúa siendo el mismo y el hospital solo organizó una guardia para controlar manualmente el funcionamiento del cable de alimentación en caso de que vuelva a producirse otro corte.