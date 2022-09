Graves acusaciones contra los hijos de Ricardo Montaner

Julia Ferrón, ex participante de La Voz Argentina, hizo fuertes acusaciones contra de Mau y Ricky Montaner. “Siento, y creo que es una sensación de todos, que ellos son niños mimados. Son niñitos muy cuidados por sus papis y esta carrera la han logrado gracias al apellido Montaner”, dijo sin filtros.

En diálogo con el programa radial La Uno de Arrecifes, la cantante señaló que los hijos de Ricardo Montaner "están como subidos a un pedestal y nadie los puede alcanzar, están siempre a la defensiva. Me gritaron que bajara la foto que me había sacado con ellos. Mucha niñería para la edad que tengo”.

“Me dijeron que me bajaban del certamen por hacer un mal chiste en el aire. Ahí entendí que los votos de la gente no es que sean tan importantes. Por otro lado, dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria”, dijo sobre el reality.

Sobre el altercado fuera de cámara, detalló: “Mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia. Realmente, para mí fue grave, porque no dije nada con maldad y están ensuciando mi imagen”. Luego de criticar a Mau y Ricky, Julia Ferrón también habló de Ricardo Montaner: “Considero que es una excelente persona”.

“Se nota y se notó detrás de cámara, porque él habló con nosotros de igual a igual. Y hay algo espiritual que nos unía, pero fueron pasando cosas... no considero lo mismo de sus hijos”, sentenció.