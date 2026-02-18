Gremios anticiparon que marcharán el jueves contra la reforma laboral

La decisión de la conducción de la CGT de convocar a un paro general sin movilización para la jornada en la que la Cámara de Diputados trate el proyecto de Reforma Laboral -que, de no mediar inconvenientes, será el jueves-, generó la reacción de varios gremios, que decidieron organizar su propia concentración en la Plaza del Congreso. Así, lo anticipó el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). Mientras tanto, los dirigentes de la central obrera anunciaron una conferencia de prensa para hoy para explicar las razones de su postura. Por otra parte, fiel a su estilo, el Gobierno amenazó con descontarle el día a aquellos trabajadores estatales que se adhieran al paro, aun cuando está confirmado que no habrá transporte público.

Bajo la premisa “la reforma laboral la frenamos en las calles”, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), se diferenció de la conducción cegetista y ratificó la convocatoria a una movilización para el jueves 19 de febrero. El espacio conformado por la UOM, Aceiteros, Pilotos, la Asociación de Trabajadores del Estado y las dos centrales de Trabajadores de Argentina, anunció que ese día brindarán una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo a las 11 para luego comenzar la concentración frente al Congreso de la Nación, con réplicas en todo el país. “Llamamos a la más amplia unidad de todos los sectores sindicales, sociales y productivos para frenar este proyecto que atenta contra el futuro de nuestra Patria”, convocaron a través de un comunicado.

Al igual que en los paros generales anteriores durante la gestión de Javier Milei, el gobierno nacional advirtió que le descontará el día a aquellos trabajadores que se adhieran a la medida convocada por la CGT el próximo jueves. Sin embargo, hay una diferencia sustancial con el paro llevada a cabo el 10 de abril del 2025: en esta ocasión, todos los gremios del transporte anunciaron su adherencia, por lo que el traslado de los trabajadores resultará imposible.

El representante gremial de los trabajadores estatales, Rodolfo Aguiar, fue tajante: “Que se prepare Adorni y todo el Gabinete para llevarse en el bolsillo el saquito de té o el café instantáneo porque no van a tener quienes los atiendan el jueves”, declaró y aseguró que “el ejercicio regular de un derecho no constituye como ilícito ningún acto” y “el derecho a huelga todavía está consagrado en la Constitución nacional”, el paro “en la administración pública va a ser total en todo el país”,

Por su parte, el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), comenzó un paro de 48 horas desde la medianoche del miércoles. El secretario general Mariano Vilar reveló que la medida se debe a que el proyecto de reforma laboral “pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio”, por lo que reclaman que “sea excluida ahora en Diputados luego de su aprobación en el Senado”.

Desde la organización sostuvieron que esta reforma, de aprobarse así, constituye “un ajuste laboral que atenta contra principios protectores elementales, deteriora las condiciones del transporte marítimo y generará impactos operativos directos sobre la logística y el comercio exterior del país”.

El secretario general del gremio, Mariano Vilar, remarcó que los Conductores Navales “somos trabajadores argentinos en Argentina, en tierra o en el mar, y debemos regirnos por los mismos derechos que el resto. Pretenden excluirnos incluso del alcance de la justicia laboral, ubicándonos bajo el Código de Comercio como si no fuéramos trabajadores, incluyéndonos en otro regímenes, cómo los que se encuentran privados de su libertad”.