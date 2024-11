Gremios realizaron acto en Las Heras contra YPF

Desde el gremio se aseguró que de la asamblea en Las Heras tomaron parte alrededor de 16 mil personas ya que también se le sumaron numerosos vecinos de la localidad, intendentes de distintas localidades y representantes legislativos, tanto comunales como provinciales.

En el inicio de su exposición, Güenchenén sostuvo que “nosotros podemos hablar porque estuvimos, estamos y logramos que YPF sea lo que es gracias al sacrificio, al sudor y al lomo de cada uno de los compañeros que están presentes hoy aquí”.

Tras ello precisó que Las Heras tiene un valor fundamental en la historia petrolera ya que desde este lugar se sostuvieron muchos puestos de trabajo en otras localidades de provincias patagónicas e incluso se apuntaló nuevos emprendimientos.

En ese sentido, lanzó un interrogante: “¿De dónde piensan ustedes que salieron los recursos para que Vaca Muerta sea lo que es hoy?”.

Reparó además que “a lo largo de estos últimos años, la operadora YPF dejó de invertir en Santa Cruz, dejó de perforar y dejó de hacer nuevas exploraciones. Eso llevó a que de los 2 millones de barriles de petróleo que salían de forma mensual. Hoy hemos perdido un 50%. Y esa baja de producción, irónicamente, lleva a que hoy YPF tome la decisión de retirarse”.

“VIENEN POR YPF”

Más adelante, señaló que el nuevo gobierno nacional está muy apartado de los pilares sobre los que se formó YPF, como “buscar la industrialización del país, el autoabastecimiento, fortalecer las pymes, las empresas regionales, hacer inversiones en cuanto a nuevas perforaciones, buscar nuevos yacimientos, manejar el recurso petrolero y gas y fundamentalmente tener el compromiso social con los pueblos y sus comunidades”.

Por el contrario, sostuvo que “las políticas que viene implementando el gobierno de Javier Milei son las de deshacerse de empresas nacionales. “Como pasó con el Correo Argentino, como quieren hacer con Aerolíneas Argentinas, con el Banco Nación y con todas las empresas del Estado, también vienen por YPF, vienen para vender a YPF”.

En otro segmento de su discurso, reveló que hace poco Horario Marín le envió a decir a través de empresarios que los yacimientos santacruceños funcionarían con 2.800 trabajadores menos. “¿Saben qué le dije? Que él diera el primer paso y que sea el primero de los 2.800 que ponga la renuncia, que haga patria y que se vaya de YPF. Acá vamos a defender los puestos de trabajo”.

Tras ello, en claro mensaje a los empresarios que podrían heredar las áreas que dejará la compañía estatal, dijo que “si quieren venir a quedarse con los yacimientos que hoy está dejando YPF, es con inversión, es manteniendo las fuentes de trabajo, es con compromiso social con los pueblos”.

Concluyó el sindicalista indicando que “es mentira que se quieren ir de acá porque pierden plata. Acá hay otros intereses oscuros que no nos están diciendo. No vengan con mentiras y no puede ser que el señor Marín se quiera retirar sin hacerse cargo del pasivo ambiental y del pasivo laboral”.