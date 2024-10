Guillermo Ritondale asumió la jefatura regional de ANSES

Ritondale es un profesional farmacéutico oriundo de Santa Fe que desde hace muchos años está radicado en la ciudad del Gorosito, milita en la UCR y es la primera vez que incursiona a en la función pública.

Su nombre fue propuesto hace pocos meses a las autoridades nacionales por referentes de ese partido y ya era vox populi que se haría cargo de la UDAI, pero recién este martes entró en vigencia la resolución que formaliza su nombramiento.

Ritondale se hace cargo luego de que en esta sede quedaran cesantes cinco empleados, a los que en su mayoría no se les renovó el contrato, en el marco del plan de ajuste que impuso el gobierno de La Libertad Avanza en los organismos públicos.

En su primer día de trabajo, el novel funcionario mantuvo reuniones de manera individual con cada uno de los empleados que se desempeñan en la UDAI y dispuso que las cortinas americanas de su despacho no estuvieran plegadas dado que, dijo a El Patagónico, “durante mi gestión todo ser hará visible y no habrá nada que ocultar”.

Al mismo tiempo, Ritondale destacó la labor que vienen cumpliendo los empleados y aseguró que no recibió ninguna directiva que indique que se vayan a registrar otras desafectaciones de personal.

Por otro lado, detalló que tendrá bajo su órbita las delegaciones de Las Heras, Puerto Deseado, Los Antiguos, Pico Truncado y Perito Moreno, pero además organizará la manera de asistir a requerimientos de servicios de Cañadón Seco, Koluel Kaike, Jaramillo y Fitz Roy, a fin de que los vecinos de esas localidades no tengan que viajar hasta Caleta Olivia.

Por otra parte, en declaraciones formuladas al portal digital El Caletense, subrayó que seguirá las indicaciones del Gobierno Nacional para “cumplir con el objetivo de servir a la comunidad”.