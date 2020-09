Guincheros bloquean acceso de camiones al puerto de Caleta

La medida de fuerza en el acceso al puerto Caleta Paula comenzó alrededor de las ocho de la mañana de este martes y continuaba a mediatarde impidiendo que numerosos camiones, en su mayoría cisternas que se abastecen en la planta de almacenaje de combustibles Axion (ex Petrobras) pudieran ingresar al recinto portuario.

El bloqueo lo protagonizan unos 14 guincheros y capataces que desde hace casi veinte días no tienen trabajo debido a un conflicto laboral de estibadores con empresas pesqueras.

Esto hizo que los buques fresqueros dejaran de descargar en el puerto local y trasladaran sus operaciones a otros de la región patagónica, entre ellos los de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

Walter Uribe, vocero de los manifestantes dijo a El Patagónico que no estaban en contra de los estibadores que vienen reclamando por la equiparación de sus ingresos salariales con los de otros puertos, pero lamentablemente las negociaciones de partes entre ese sector de trabajadores y las empresas pesqueras siguen dilatándose y ellos (guincheros y capataces) se ven perjudicados.

También reveló que a media mañana tomaron contacto con el director local del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, Renato Bonilla, a quien le solicitaron que el organismo que representa procure acelerar una solución al problema que afecta a los estibadores.

Finalmente aclaró que el bloqueo no afectaba el ingreso de personal que desempeña tareas en el astillero, en talleres y una planta pesquera y que la medida de fuerza se iba a extender por varias horas más, no descartando que mañana se reanude si no hay respuestas de la cartera laboral provincial.