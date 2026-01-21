Habilitan accesos vigilados en Sismográfica para que los vecinos retiren pertenencias

Luego de una evaluación técnica del Cerro Hermitte, el Municipio y fuerzas especializadas autorizaron un operativo restringido con vehículos livianos para garantizar la seguridad en la zona afectada.

Tras los movimientos geológicos registrados en el Cerro Hermitte, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia activó un operativo especial para permitir que los vecinos del barrio Sismográfica puedan recuperar sus pertenencias, bajo estrictas condiciones de seguridad. La medida se adoptó luego de una serie de relevamientos técnicos realizados durante la mañana de este miércoles por equipos municipales y efectivos de la Policía Federal Argentina especializados en colapso de estructuras.

Desde las primeras horas del día, los trabajos se concentraron en distintos sectores del cerro con el objetivo de analizar la estabilidad del suelo, el estado de las construcciones y la presencia de nuevas grietas. Los informes preliminares fueron determinantes para definir la viabilidad del acceso y el tipo de vehículos que podían circular sin agravar la situación.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que el eje del operativo fue “priorizar la integridad física de los vecinos y del personal interviniente, sin desatender la necesidad urgente de que las familias puedan retirar sus bienes”. En ese marco, señaló que los estudios indicaron que los caminos existentes no estaban en condiciones de soportar el tránsito de camiones de gran porte.

Ante ese escenario, se resolvió descartar el uso de vehículos del Ejército, cuyo peso supera las 20 toneladas, y avanzar con una logística más liviana. Así, se dispuso un operativo con 35 camionetas pertenecientes al Municipio, gremios y empresas petroleras, lo que permitió habilitar accesos controlados y ordenados a la zona afectada.

Las autoridades remarcaron que el ingreso se realiza de manera supervisada y en franjas horarias definidas, en función de la evolución del terreno, y no descartaron nuevas restricciones si las condiciones geológicas así lo requieren.