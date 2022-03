Habló la madre de uno de los imputados por la violación en Palermo

La madre de Thomás D, uno de los imputados por la violación a una joven de 20 años en el barrio de Palermo, rompió el silencio y contó sus sensaciones sobre lo sucedido con su hijo.

"No lo puedo defender porque no sé qué pasó. Pero si él lo hizo no dudo en que me lo confesaría", aseguró Jorgelina, madre de Tomás D. (21), uno de los jóvenes detenidos.

La mujer contó que su hijo se comunicó con ella horas antes para decirle que se dirigía a un “after”. Posteriormente, siguió describiendo su itinerario y le dijo que se iba para Plaza Serrano.

“Nos enteramos de todo por las redes. Yo pensaba que lo habían agarrado porque tenía porro en la mochila. Pero jamás me hubiera imaginado que era por un abuso", expresó la madre de Tomás en una entrevista con el diario Clarín.

"La encargada de hablar con él me dijo que estaba angustiado y un poco nervioso. Pidió una muda de ropa y libros", contó la mamá del imputado por violación en grupo.

"ESTOY MUERTA EN VIDA"

"Era un chico que tenía buena relación con todo el mundo, no se llevaba mal con nadie y que respetaba a las mujeres. Por lo que me contó mi sobrino para mí se conocieron esa noche y como hacen los chicos ahora 'pintaron tomarse una cerveza después'. Para mí también conocían a la chica. Capaz que hasta mi hijo también la conocía", explicó.

De todos modos, contó que su hijo tenía un vínculo de amistad con Alexis C. (20) y otro de los chicos: “Venía a mi casa cuando Tomi tocaba en algún recital. El que dicen que fue el entregador, era re trabajador. Trabajaba en una pollería. Hablando con su mamá me dijo que ese día justo tenía franco y que como era feriado el negocio cerraba".

La mamá del imputado por violación no tuvo problemas en afirmar: “es aberrante esta situación y, si realmente hizo algo, lo repudiamos. Me duele porque es mi hijo. Nosotros no le enseñamos a hacer eso”, sostuvo y describió: “Estoy muerta en vida”.