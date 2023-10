Hay 190 policías afectados a los comicios en Comodoro

La Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia ha dispuesto, a partir de las 8

de la mañana, un total de 190 efectivos para cumplir labores de seguridad en los establecimientos educativos donde este domingo se desarrollan las elecciones nacionales. Se suman así a los efectivos de otras fuerzas, como Gendarmería y el Ejército, que han sido desplegados en los lugares donde se llevan a cabo los comicios.

A la vez, en las comisarías se emiten justificativos de no voto para aquellos ciudadanos que se encuentran a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde figuran en el padrón. Sin embargo, desde la Unidad Regional de Policía se aclaró que este domingo no se realizan exposiciones por pérdida del DNI o por no aparecer en el padrón.