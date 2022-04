"Hay que buscar consensos para solucionar la crisis hídrica"

La sede Sociedad Rural de Sarmiento albergó la reunión multipartidaria para tratar de la crisis hídrica de la región. Estuvieron presentes habitantes de la localidad, referentes de la sociedad civil, autoridades nacionales, provinciales y locales donde se pudo hacer un intercambio de opiniones con el exsecretario de Infraestructura y Políticas Hídricas de la Nación, Pablo Bereciartua, y Gladys Esther González, quien preside la comisión de Ambiente en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación.

“Hablaron desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), ingenieros, productores, y miembros de pueblos originarios para trazar un diagnóstico de la situación. Hay un plan de obras que data del 2014 que tenemos que empezar a retomar y ver que el azud del lago Fontana, que fue anunciado esta semana y que supuestamente será licitado en dos meses, es una de las obras que hay que hacer en la cuenca, pero no es la solución definitiva. Obviamente tenemos que intentar cuidar el recurso de otra manera”, consideró Tomás Buffa, concejal comodorense por Juntos por el Cambio, quien asistió a la convocatoria.

En diálogo con El Patagónico, el edil aseveró que hay que buscar otras formas para que la región se pueda nutrir de agua potable. “Hay que avanzar con las perforaciones y los acuíferos, y saber cuáles son los caminos a seguir, pero sino nos sentamos entre todos no vamos a poder encontrar una solución. Todos los que tienen responsabilidades ejecutivas como el IPA (Instituto Provincial del Agua), el gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, que son los verdaderos responsables de la administración de la cuenca, como los intendentes de la región, que decidieron no participar, deben sentarse a buscar consensos. Tenemos la obligación de resolver la problemática y apuntar a políticas de largo plazo”, subrayó.

“La realidad es que la crisis hídrica es palpable y no nos viene acompañando la situación climática. Se viene agravando el panorama y si seguimos resolviendo el problema con los mismos mecanismos que cuando el agua no faltaba, el resultado va a seguir siendo el mismo”, aseguró.

RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA

Asimismo, Buffa destacó la predisposición de la Sociedad Rural de Sarmiento para cambiar el sistema de riego por inundación. “Fueron bastante sensatos y la conversación fue en buenos términos en lo que se referencio a la necesidad de avanzar en un sistema de riego más eficiente con tecnología y con nivelar campos. Ellos manifestaron que los productores no tienen la posibilidad de avanzar en las inversiones que hay que hacer, por eso debemos avanzar en políticas públicas y créditos blandos para encontrar un camino”, afirmó.

“Hay un reconocimiento que hay que actualizar el sistema de riego que se está usando. No hay una negación de lo que está pasando y eso es un paso positivo. Me parece que lo que mostramos en los videos es tan elocuente que es difícil no reconocerlo. Bienvenido que se haya puesto el tema en debate y que pueda debatirse”, agregó.

“CITTADINI ES UN IRRESPONSABLE”

Sobre las declaraciones del titular del IPA, Nicolás Cittadini, de que su cartera no tiene responsabilidad en el agua para consumo de las personas, Buffa cuestionó las declaraciones del funcionario de la administración de Mariano Arcioni. “Me parece que las declaraciones de Cittadini son irresponsables. Acá no tenemos un consorcio de riego y todo lo que tiene que ver con el uso del agua es una responsabilidad pura y exclusiva del IPA”, aseveró.

“El IPA tiene una conformación asamblearia que es el Comité de Cuenca que se tiene que convocar y tiene que funcionar dos veces por año, pero solo se convocó una sola vez y fue el año pasado. No pasó nada. Creo que este hombre tiene que tener una responsabilidad a la hora de declarar sobre todo ante la crisis que tenemos”, consideró.

En cuanto a la posibilidad de asistir al Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia para brindar explicaciones sobre la crisis hídrica de la provincia, el concejal sostuvo que espera con ansias la presencia de Cittadini. “Si acepta venir al Concejo Deliberante esperemos que formalmente lo manifieste porque nosotros a través de un proyecto, que salió aprobado por unanimidad, lo hemos convocado y lo hemos notificado. En lo particular tengo muchas dudas sobre la ley de emergencia hídrica, que ha puesto a disposición del IPA y del Ministerio de Infraestructura unos 500 millones de pesos, para cumplir muchas obligaciones”, aseguró.

“Hay un master plan de obras para la cuenca del 2014 que nosotros tenemos que ver que sucedió con ese plan porque si bien no estaba Cittadini, el IPA debería seguir. El Consejo Federal de Inversiones hizo ese diagnóstico, qué tipo de obras tenemos que hacer, y qué inversiones debemos realizar”, añadió.

“Sobre el informe que dice Cittadini haber realizado tengo en mi poder un informe que me mandaron de la Legislatura en el mes de marzo donde decía que los 500 millones de pesos todavía no habían llegado a su disposición. Más allá de lo que dice públicamente y lo que presentó por escrito, es poco palpable a la realidad que nos toca vivir a nosotros en este momento y a las soluciones que nos tocan. La realidad es que hoy controlar la cuenca con el acceso a la tecnología que tenemos no implica mayores inversiones más que tener el Google Earth instalado en una computadora, un drone y un personal a cargo. Que no se esté haciendo sorprende porque me parece que hay más una decisión política de no controlar, que una imposición económica”, destacó.