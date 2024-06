Histórico entrenador de arqueros reveló que padece ELA

Con Fernando Gayoso como entrenador de arqueros, Boca Juniors pisó fuerte en los últimos años en los penales, haciendo figura primero a Agustín Rossi y luego a Chiquito Romero, pieza clave el año pasado para alcanzar la final de la Copa Libertadores, sin embargo 2024 lo encontró en otras funciones y hoy hizo una dura revelación al dar a conocer los motivos de su salida.

En un principio, la salida de Gayoso del plantel profesional generó polémica en las redes sociales y en varios medios de comunicación, asumiendo que se trataba de una decisión de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme vinculada a la llegada de Diego Martínez a la dirección técnica, sin embargo, ahora él mismo reveló que fue por un tema de salud.

QUE SE SABE DE LA SALUD DE FERNANDO GAYOSO

En una entrevista con Mario Cordo, Gayoso confirmó que padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurológica degenerativa que afecta las neuronas motoras, ocasionando una progresiva parálisis muscular.

"Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad que hoy por hoy no me deja estar en el campo porque la verdad no me siento como para estar", comenzó diciendo. Luego, destacó que "tuve la suerte de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros, reacomodándome", dentro de la estructura del club.

"Se torna medio duro asumirlo, pero trato de estar fuerte de cabeza", agregó Gayoso, quien destacó el apoyo de su esposa Silvina y su hijo Franco: "Uno se apoya mucho en ellos. El día a día a veces se hace un poco complicado, pero tratando de llevarlo, de estar en contacto con los médicos".