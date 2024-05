Hockey Pista: Náutico Rada Tilly es campeón argentino Sub 16 Damas B

Goleó 6-1 a Punta Arenas y obtuvo el título. San Esteban en Sub 16 Damas A, Hispano Americano en Sub 14 Damas y Deportivo Chaltén en Sub 16 Caballeros fueron los otros campeones en Comodoro Rivadavia.