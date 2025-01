Puede que no haya habido un cineasta más intrépido y visionario a la hora de reimaginar un monstruo clásico de Universal Studios que Leigh Whannell, cuyo éxito de Blumhouse de 2020, “El Hombre Invisible”, protagonizado por Elisabeth Moss, transformó la novela del siglo XIX de H.G. Wells y película de terror del siglo XX en una alegoría del siglo XXI sobre el maltrato y los abusos domésticos. Por eso, no había director mejor equipado para reinventar la más feroz de las posibles adaptaciones de monstruos cinematográficos: la del hombre lobo. “Cuando Universal nos preguntó cómo queríamos abordar “Hombre Lobo”, supe que debíamos poner a Leigh al frente”, dice el productor Jason Blum. “Su increíble capacidad para destilar terror de momentos con los que cualquiera podemos identificarnos le permite mostrarnos un miedo que no es fantástico, sino inmediato y palpable”.

El hombre lobo debutó en la gran pantalla en 1935, con “El Hombre Lobo de Londres”, y luego quedó inmortalizado en la cultura popular a partir de 1941 con el clásico de Universal protagonizado por Lon Chaney, Jr. “El Hombre Lobo”, reversionado en 2010 por el director Joe Johnson, con Benicio del Toro como protagonista. “Los monstruos clásicos han perdurado por algo”, asegura Whannell. “Son tan emblemáticos y famosos como Michael Jordan, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Winston Churchill... Todas esas personalidades de nuestra historia. La Momia, Drácula, el Hombre Invisible y el Hombre Lobo son el Monte Rushmore de la cultura popular. Hay en ellos algo fascinante, aterrador y misterioso que los hace inolvidables”.

“Comencé a pensar en ver al hombre lobo cambiando desde la perspectiva del monstruo”, dice Whannell, quien se dio cuenta de que, al permitir al público experimentar la transformación de Blake desde la perspectiva del propio Blake y la de su esposa y su hija, la película podía situar a marido y mujer en dos espacios independientes, brindando en exclusiva al público el privilegio de ver simultáneamente ambos lados. “Una de las partes viviría en el mundo humano y la otra en el animal”, explica. “Vi que la pareja ya no podía comunicarse y ese fue el punto de inflexión. Blake escucharía hablar a su mujer y literalmente no entendería lo que decía. Me encantó la idea de mezclar los diálogos de uno y otro de modo que no se pudieran entender”.

Género: Terror

Origen: EE.UU.

Título original: Wolf Man

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 horas, 43 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Leigh Whannell

Guión: Rebecca Angelo, Lauren Schuker Blum, Corbett Tuck, Leigh Whannell

Producción: Jason Blum

Música: Benjamin Wallfisch

Fotografía: Stefan Duscio

Montaje: Andy Canny

Reparto:

Julia Garner (Charlotte), Christopher Abbott (Blake), Sam Jaeger (Grady), Matilda Firth (Ginger)