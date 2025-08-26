Hoy se decide el futuro de la jueza Makintach en el caso Maradona

El Jurado de Enjuiciamiento evalúa la admisibilidad del jury contra la magistrada, quien busca frenar el proceso.

La jueza Julieta Makintach, envuelta en el escándalo por la anulación del juicio por la muerte de Diego Maradona, enfrenta hoy una jornada decisiva. En el Salón Dorado del Senado bonaerense, se lleva a cabo una audiencia clave donde el jurado del jury de enjuiciamiento determinará si la acusación contra ella es admisible y el proceso continúa.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la audiencia de admisibilidad de acusación se centrará en el futuro del jury, iniciado tras la polémica por un documental filmado sin autorización, lo que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Maradona.

Antes del inicio de la sesión, la defensa de Makintach, a cargo de Darío Saldaño, presentó una serie de apelaciones para suspender el proceso. Entre los argumentos, se destaca un pedido para que se garantice el correcto nombramiento de los conjueces legisladores. Además, solicitaron la recusación de la jueza Hilda Kogan por "parcialidad manifiesta".

La defensa también señaló que, tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran, el jurado quedó con solo dos suplentes, incumpliendo la ley que exige un mínimo de tres. La jueza Makintach insistió en que sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso conocían y estaban al tanto de las grabaciones, lo que la exime de toda responsabilidad.

Makintach busca detener la audiencia de hoy hasta que todas sus objeciones sean resueltas. El jurado tendrá la última palabra sobre el futuro del jury.