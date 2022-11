Huracán busca hacerse fuerte en su casa

Huracán de Comodoro Rivadavia recibirá este domingo a Atlético San Julián de Puerto San Julián -provincia de Santa Cruz-, por el partido de ida de la primera fase eliminatoria del Torneo Regional Amateur de fútbol.

El encuentro, que dará comienzo a las 17 se desarrollará en el estadio ’César Muñoz’ y tendrá el arbitraje de Diego Maximiliano Alvarez, quien estará secundado por Angel Guillermo Díaz y Ariel Murillo, terna de Trelew. Héctor Andaur fue designado como cuarto árbitro.

La revancha se jugará el domingo 4 de diciembre en San Julián y el ganador de este cruce se las verá con el vencedor de Boxing de Río Gallegos y Camioneros de Río Grande.

El ’Globo’ llega invicto a esta instancia habiéndose adjudicado el primer puesto de la Zona 2 de la Región Patagonia, donde tuvo como rivales a Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles, los otros dos representantes de la ciudad.

El equipo, que conduce Jorge Daniel Montecino, logró tres victorias y un empate -10 puntos con 6 goles a favor y 2 en contra- en el reciente triangular jugado en Comodoro, mientras que Atlético San Julián ganó -también invicto- la Zona 9 que compartió con San Lorenzo de Puerto Deseado -el otro clasificado- y los eliminados Deportivo Nocheros de Las Heras y Racing de San Julián. Tuvo 13 goles a favor y solo le marcaron dos.

Los santacruceños ganaron 5 partidos y solo empataron 1, totalizando 16 unidades para apoderarse de su zona, que estuvo conformada por cuatro equipos.

El resto de los cruces serán los siguientes: Camioneros (Río Grande) vs Boxing Club (Río Gallegos); San Lorenzo (Puerto Deseado) vs Germinal (Rawson); Defensores de la Ribera (Rawson) vs Deportivo Patagones (Carmen de Patagones); Juventud Agraria (Río Colorado) vs La Amistad (Cipolletti); Cruz del Sur (Bariloche) vs Centenario (Neuquén); Deportivo Rincón (Los Sauces) vs Deportivo Roca (General Roca); Independiente (Neuquén) vs Argentinos del Norte (Roca).

De los 16 participantes, el que logre acceder en las cuatro rondas de playoffs clasificará a una final contra el vencedor de otra región por el ascenso al Torneo Federal A.

PROGRAMA

DOMINGO

A las 16:00

- Camioneros vs Boxing. Arbitro: Leandro Carracedo (Ushuaia).

Cancha: Camioneros (Río Grande).

A las 17:00

- Huracán vs Atlético San Julián. Arbitro: Diego Alvarez (Trelew).

Cancha: Huracán (Comodoro Rivadavia).

- Independiente vs Argentinos del Norte. Arbitro: Josué Braco (Trelew).

Cancha: Independiente (Neuquén).

- Deportivo Rincón vs Deportivo Roca. Arbitro: Danilo Viola (Viedma).

Cancha: Rincón (Los Sauces).

- Defensores de La Ribera vs Deportivo Patagones. Arbitro: Nicolás Ibarnegaray (Comodoro Rivadavia).

Cancha: La Ribera (Rawson).

A la 18:00

- San Lorenzo vs Germinal. Arbitro: Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado).

Cancha: San Lorenzo (Puerto Deseado).

- Cruz del Sur vs Centenario. Arbitro: Agustín Lamberti (Viedma).

Cancha: Cruz del Sur (Bariloche).

- Juventud Agraria vs La Amistad. Arbitro: Sebastián Navarro (Bahía Blanca).

Cancha: Juventud Agraria (Río Colorado).