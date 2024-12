Huracán-CAI irá el sábado a las 17 en el Estadio Municipal

Huracán y Comisión de Actividades Infantiles jugarán este sábado desde las 17 por los cuartos de final de la Zona Patagónica del Torneo Regional Amateur- en el Estadio Municipal Comodoro, informó la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, el partido estaba previsto que se dispute el domingo, pero este martes, el club local decidió cambiar la fecha de realización porque el sábado -feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María-, se deberá pagar doble arancel a los árbitros.

Debido al feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, tras un comunicado del Consejo Federal que informó del pago de un doble arancel a los árbitros en el día feriado. Por ello, desde el club que hace de local -en este caso Huracán-, se decidió no jugar el día domingo.

El comunicado del Consejo Federal expresa lo siguiente: "Se pone en conocimiento que los partidos de ida correspondiente a la tercera ronda se llevará a cabo el sábado 7 del actual. Se recuerda que no se podrá reprogramar antes de las 17. Aquellos clubes que quieran jugar otro día que no sea el sábado, deberán contar con el ok del club visitante.

Por último tener en cuenta que de no jugarse el día domingo, se deberá abonar el doble a la terna arbitral por ser un feriado", finaliza el comunicado.

El ganador de este cruce entre Huracán y la CAI -partido de ida y vuelta- se las verá en semifinales con el vencedor del duelo entre Escorpión FC y Boxing Club, ambos de Río Gallegos.