Huracán frenó a la CAI y el torneo se enciende

Huracán y la Comisión de Actividades Infantiles se enfrentaron durante la tarde de este sábado en el Estadio municipal, en el partido que adelantó la 14ª fecha del torneo Apertura A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Globo” ganó 1-0, con gol de Carin Najul a los 26 minutos del segundo tiempo, y ahora es el nuevo escolta. El “Azzurro” perdió el invicto y podría resignar la punta.

La primera etapa fue intensa, aunque con pocas llegadas claras. En ese contexto, fue la CAI quien estuvo más cerca, sobre todo con un mano a mano que Matías Avila no pudo concretar ante el achique de Eduardo Martínez, gran responsable de mantener el cero en su arco.

El complemento arrancó con menos vértigo, pero fue ganando emoción con el correr de los minutos. A los 9’, el “Mono” Martínez tapó otro mano a mano, esta vez a Gustavo Urbina, y a los 17’ lo tuvo Huracán: tras un córner y un desvío de cabeza, José Chacón punteó la pelota sobre el segundo palo y justamente pegó en el poste, para que finalmente despeje Mauro Jofré.

Después, el encuentro se cayó otra vez, hasta que a los 26’, Najul, de tiro libre, anotó lo que sería el único gol del compromiso, con un remate frontal ejecutado casi desde la línea, que se desvió y descolocó a Luciano Iturrioz.

Pudo haberlo liquidado cinco minutos más tarde el equipo de Jorge Montesino, pero Iturrioz le tapó un mano a mano, y Martínez volvió a salvar al “Globo” en tiempo de descuento tras un remate de Marcos Rilo en el área chica.

Gran triunfo de Huracán, que ahora suma 32 unidades, una menos que el líder CAI (33), y ya espera con ansias el clásico de la próxima fecha en cancha de Jorge Newbery.

NEWBERY VA POR LA PUNTA

El “Aeronauta” (31) tiene la gran chance de quedar hoy como nuevo líder, ya que si vence a Próspero Palazzo en Kilómetro 9 logrará el objetivo, mientras que un empate lo dejará con el mismo puntaje que Huracán.

Ese encuentro, que contará con el arbitraje de Luis Fimiani, comenzará a las 14:00, al igual que Rada Tilly-Ferrocarril del Estado y Unión San Martín Azcuénaga-Deportivo Portugués.

Mientras tanto, Petroquímica-Deportivo Sarmiento se pasó para las 16:00 en cancha de Caleta Córdova, cambiando así el horario original de las 13:00 y también el campo de juego (iban a enfrentarse en Kilómetro 8).

Síntesis

Huracán 1 / CAI 0

Huracán: Eduardo Martínez; José Chacón, Maximiliano Biasussi, Carlos Rodríguez y Facundo Araya; Carin Najul, Agustín Herrera, Fabián Zúñiga y Leonardo San Martín; Tiago Barría y Marcelo Sánchez. DT: Jorge Montesino.

CAI: Luciano Iturrioz; Germán Martínez, Marcos Rilo, Ezequiel Llesona y Mauro Jofré; Luciano Contrera, Ariel Vega y Matías Avila; Joaquín Abarzúa; Gustavo Urbina y Jorge Piñero. DT: Gustavo Caamaño.

Gol ST: 26’ Carin Najul.

Cambios ST: 28’ Cristian Vidal por Abarzúa (C) y Mauricio Dalseco por Urbina (C); 39’ Román Ivanoff por Najul (H) y Lucas Martínez por Barría (H); 42’ Jeremías Chaves por Avila (C); 47’ Facundo Morales por Zúñiga (H).

Incidencias: no se registraron.

Amonestados: Marcelo Sánchez (H) y Germán Martínez (C).

Figura: Eduardo Martínez (H).

Estadio: Municipal.

Arbitro: Raúl Brizuela.

image.png

La 14ª fecha

SABADO

- Huracán 1 / CAI 0.

DOMINGO (PRIMERA 14:00 / RESERVA 12:00)

- Rada Tilly vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Carlos Motto.

Asistentes: Ezequiel Tapia y Daniel Sosa.

Cancha: Rada Tilly.

- USMA vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Asistentes: Héctor Quintana y Armando Subelza.

Cancha: USMA.

- Próspero Palazzo vs Jorge Newbery.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Gabriel Jarpa y Lucas Bres.

Cancha: Palazzo.

DOMINGO (PRIMERA 16:00 / RESERVA 18:00)

- Petroquímica vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Marcelo Ugarte y Brian Jerosimich.

Cancha: Caleta Córdova.