El “Globo” lo derrotó 2-0 y de esa manera quedó como absoluto líder de la Zona “B” del torneo Zonal “A” y ahora espera por su rival en la final que se definirá este lunes.

Huracán le ganó a Palazzo y terminó invicto la fase inicial

Huracán venció este sábado por 2-0 a Próspero Palazzo y con ese resultado terminó invicto la etapa inicial del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, donde el “Globo” ofició de local, tuvo el arbitraje de Luis Fimiani.

El elenco, que conduce Jorge Montesino, que este lunes conocerá a su rival que tendrá en la final, se impuso con goles de Rodrigo Ledesma, a los 19’ y Zair Gallardo, quien aumentó a los 34’, ambos en el primer tiempo.

De esa manera, Huracán finalizó sin derrotas la primera etapa del campeonato -8 ocho triunfos y 2 empates- y este lunes quedará a la espera de su rival en la gran final del certamen, objetivo por el que luchan Petroquímica, líder de la Zona “A” y es escolta Jorge Newbery.

La fecha continuará este domingo con el duelo entre Deportivo Sarmiento y Laprida, partido que será controlado por Diego Schooff.

El lunes, mientras tanto, se jugarán los dos encuentros que definirán al otro clasificado para la definición por el título.

En uno de ellos, Petroquímica, que depende de sí mismo, visitará a Tiro Federal, uno de los descendidos, mientras que Jorge Newbery, tendrá a un rival más duro como es General Saavedra, el tercero de la Zona “A”.

En partido en cancha de Tiro será arbitrado por Diego Schooff, mientras que en “La Madriguera”, impartirá justicia Sergio Corbalán.

Cabe destacar que esta fecha se adelantó el último miércoles, con la victoria de USMA ante Ameghino -el otro equipo que perdió la categoría-.

Como viene sucediendo en cada jornada, los partidos se jugarán sin la presencia de público visitante.

Panorama de la 10ª fecha

SABADO 6

- Huracán 2 / Próspero Palazzo 0.

DOMINGO 7 (16:00 Primera – 12:00 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs Laprida.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Sergio Navarrete y Luis Marcial.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

LUNES 8 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Tiro Federal vs Petroquímica.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Gastón Verón y Gustavo Corbalán.

Cancha: Tiro Federal.

- Jorge Newbery vs General Saavedra.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Asistentes: Cristian Raimilla y Luis Marcial.

Cancha: Jorge Newbery.

MIERCOLES 10 (a confimar)

- CAI vs Argentinos Diadema.

JUGADO EL MIERCOLES 3

- Florentino Ameghino 1 / USMA 2.

