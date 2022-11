Huracán se lo empató a la CAI y lo dejó afuera del Regional

Huracán logró este domingo un emotivo empate de 2-2 ante Comisión de Actividades Infantiles en el marco de la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

La CAI ganaba el partico con goles de Jeremías Asencio y Joaquín Abarzúa, pero Huracán, en los minutos finales y con dos jugadores menos, llegó al descuento por intermedio de Justo Sosa y en tiempo cumplido Maximiliano Buassusi, estableció el definitivo empate.

A los 7’, Huracán casi abre el marcador con un remate de Rodrigo Ledesma y su disparo pegó en el palo. Se salvó el arco de Luciano Iturrioz.

Minuto después, la CAI respondió con un remate desde lejos de Asencio y el balón se fue apenas desviado.

La CAI volvió a tener otra chance para ponerse en ventaja cuando Leonardo Villa tomó el balón, le pegó suave y la pelota quedó en las manos de Alejandro Rivero.

Sobre los 15’, Ariel Castellano recibió en el área, la paró con el pecho, le pegó y la pelota se fue apenas cerca del palo derecho.

Corría la media hora, hasta que el partido tuvo que ser detenido por el árbitro Pablo Leguizamón a raíz de incidentes entre hinchas del ’Globo’ -el partido era sin público visitante- y la policía.

Luego de varios minutos, el encuentro se reanudó, se completó lo que quedaba del primer tiempo, con 15 minutos de descuento para dar por finalizada la etapa inicial.

Hasta que a los 49', la CAI abrió la cuenta con un gran gol de Jeremías Asencio que tomó el balón, le pegó desde lejos y la clavó en el ángulo.

El segundo tiempo arrancó con varios minutos de demora, ya que el árbitro del encuentro solicitaba más seguridad a raíz de lo acontecido en la primera etapa.

Por esa razón y cerca de las 17, horario en que el partido debía haber terminado, se volvió a mover la pelota en el césped del Estadio Municipal. En la renudación, la CAI aumentó por intermedio de Joaquín Abarzúa, que llegó con lo justo para enviar el balón al fonde de la red.

Huracán estuvo a punto de descontar con un remate de Claudio Leguizamón que dio en el travesaño. Se salvó la CAI de lo que podía haber sido claramente el 2-1.

El equipo de Jorge Montecino, que ya jugaba con 10 por expulsión de Facundo Ruiz Díaz, se complicó más porque a poco del final se fue con roja Rufino Martínez.

A cinco minutos del final, Abarzúa apareció sobre un costado, le pegó fuerte y la pelota se fue muy arriba. Se perdió de manera increíble el tercero.

Sin embargo, Huracán nunca bajó los brazos y pese a los dos jugadores menos, llegó al descuento gracias a un gol de Justo Sosa, tras un remate de Marcelo Sánchez que el arquero no pudo contener. El rebote lo tomó Sosa para poner el 2-1 y meterle algo de suspenso.

Y quedaba más, por eso el ’Globo’ fue por más hasta que en un tiro libre de Nicolás Abregú, Maximiliano Biasussi, con un potente remate la mandó al fondo de la red para poner el partido 2-2.

Con ese resultado, Huracán sigue lider e invicto ahora con 7 puntos, seguido de Jorge Newbery con 3, mientras que la CAI con 1 punto ya no tiene chances de clasificar a la siguiente ronda.

Síntesis

CAI 2 / Huracán 2

CAI: Luciano Iturrioz; Germán Martínez, Horacio Igarzábal, Marcos Rilo y Mauro Jofré; Luciano Contreras, Gabriel Toledo, Joaquín Abarzúa: Jeremías Asencio, Leonardo Villa y Agustín Jara. DT: Gustavo Caamaño.

Huracán: Alejandro Rivero; José Chacón, Maximiliano Biasussi, Facundo Ruiz Díaz y Facundo Araya; Carin Najul, Claudio Leguizamón y Rufino Martínez; Sebastián Tureo; Ariel Castellano y Rodrigo Ledesma. DT: Jorge

Montecino.

Gol PT: 49’ Jeremías Asencio (C).

Goles ST: 5’ Joaquín Abarzúa (C), 42’ Justo Sosa (H), 45’ Maximiliano Buasussi (H).

Cambios ST: 11’ Nicolás Abregú x Castellano (H), 17’ Justo Sosa x Tureo (H) y Marcelo Sánchez x Ledesma (H), 25’ Matías Avila x Jara (C), 33’ Lucas Coyette x Villa (C), 37’ Santiago Vidal x Asencio (C) y Mauricio Delseco x Toledo (C).

Amonestados: Rilo, Martínez, Asencio (C). Leguizamón (H).

Incidencias ST: 8’ expulsado Ruiz Díaz (H) con roja. 38’ expulsado Martínez (H) con roja.

Arbitro: Pablo Leguizamón (Río Colorado).

Cancha: Estadio Municipal.

Torneo Regional Amateur

Zona 2 - Región Patagonia

Equipo Pts J G E P Gf Gc Dif

Huracán 7 3 2 1 0 5 2 +3

Jorge Newbery 3 2 1 0 1 2 2 0

CAI 1 3 0 1 2 2 5 -3